Ученые описали скелет одного из первых выходцев на сушу

Команда биологов из США изучила строение осевого скелета тиктаалика, у которого ребра с внешней стороны несколько шире, чем у его родственников, а тазовый отдел эволюционировал, став больше и мощнее. Специалисты сделали снимки образцов скелета Tiktaalik roseae при помощи компьютерной микротомографии и выяснили, что существо обладало промежуточной двигательной способностью, отличной как от ранних эльпистостегалов, так и от позвоночных с конечностями. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Изначально скелет тиктаалика был найден в 2000-х. Это ископаемое позвоночное позволило ученым восполнить пробел между рыбами и амфибиями, но он все еще остается предметом для изучения.
Известно, что выход существ на сушу сопровождался потерей костей черепа, а строение тиктаалика указывало на то, что в ходе эволюции также постепенно исчезали некоторые части тела. Но пока не ясно, как именно менялись четвероногие, когда впервые оказались на земле.
После изучения строения осевого скелета ученые сделали вывод, что череп тиктаалика выдвинулся, отделившись от ребер, что сделало голову существа более подвижной. Также в шейном отделе отсутствовало несколько позвонков и ростральных ребер (расположенных ближе к переднему концу тела). Это указало на то, что они были хрящевыми. Авторы работы предположили, что эти части тела оставались хрящевыми и во взрослой стадии.
Помимо прочего, реконструкция строения позволила ученым предположить, что таз и тазовые плавники находились вдоль позвоночника. У девонских позвоночных, живущих на суше, нижние конечности располагались по бокам от тела, поэтому считалось, что это характерно и для тиктаалика.
Крестцовые ребра и большой брюшной плавник говорят о том, что существа, вероятнее всего, использовало нижний придаток для гребли, ходьбы и опоры на поверхность суши. Поэтому тиктаалик мог плавать на мелководье и выходить на берег.
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Анна Морозова