Ученые описали скелет одного из первых выходцев на сушу

Команда биологов из США изучила строение осевого скелета тиктаалика, у которого ребра с внешней стороны несколько шире, чем у его родственников, а тазовый отдел эволюционировал, став больше и мощнее. Специалисты сделали снимки образцов скелета Tiktaalik roseae при помощи компьютерной микротомографии и выяснили, что существо обладало промежуточной двигательной способностью, отличной как от ранних эльпистостегалов, так и от позвоночных с конечностями. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.