Ученые описали последствия исчезновения всего кислорода Земли на 5 секунд

Кислород занимает примерно 21% от объема земной атмосферы. И является условием существования всего живого на планете. Даже нескольких мгновений без него будет достаточно для необратимых изменений.

Задержать дыхание на эти пять секунд человек, скорее всего, сумеет, то есть от недостатка воздуха не умрет.

«Наше тело не может обнаружить недостаток кислорода, мы можем заметить только высокий уровень углекислого газа, — объясняет инженер-технолог Джеффри Виддинсон. — Пока он не накапливается в нашей крови, мы не чувствуем, что задыхаемся».

Но реальность всё равно окажется страшной.

Во-первых, исчезнет озоновый слой земли, который защищает нас от ультрафиолетового излучения. Все люди, которые в этот момент находятся, например, на пляже, моментально получат солнечные ожоги.

Во-вторых, все живые существа резко (и болезненно) оглохнут. Барабанная перепонка просто взорвется из-за резкого изменения — более чем на 20% — атмосферного давления в отсутствие O2.

Cледующее чувство, которое перестанет быть прежним, это зрение. С точки зрения физиологии с глазами всё будет в порядке, но мир погрузится в кромешную тьму — ведь именно кислород рассеивает солнечные лучи. В этой темноте мы даже не увидим, как разрушаются двигатели внутреннего сгорания, останавливаются автомобили, падают самолеты, которые в этот момент шли на взлет. Как испаряется вода, которая тоже на треть состоит из кислорода.

«Если не станет кислорода, произойдет глобальный взрыв, так как все океаны окислятся, преобразовавшись в водород», — полагает бакалавр инженерных наук из Института технологий и науки Берлы (Индия) Ханнан Сундар.

Каждое бетонное здание моментально превратится в пыль.

Из хороших новостей — потухнут пожары, ведь огонь подпитывается кислородом. Но если газ вернется в атмосферу, пламя вспыхнет вновь.

Конечно, сейчас это только гипотеза, хоть и очень жуткая. Но ученые не исключают, что через миллионы лет она может стать реальностью. Дело в том, что в последние 0,8 миллиона лет на нашей планете действительно падала концентрация кислорода, выяснили ученые еще три года назад. И при очень неблагоприятных раскладах, однажды он закончится совсем. Согласно одному исследованию 2021 года, такой «конец света» наступит через миллиард лет, в 1 000 002 021 году. Выживут, вероятно, только бактерии, очень похожие на первых обитаталей Земли.