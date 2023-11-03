Ученые описали новый вид протерозухидов из Индии

Протерозухиды — это семейство вымерших пресмыкающихся, к которым относятся динозавры и современные птицы. Эти существа были похожи на крокодилов и достигали в длину от полутора до четырех метров, а уши могли улавливать низкочастотные звуки.

Несколько окаменелых позвонков были найдены в скальных образованиях возрастом около 250 миллионов лет во время раскопок неподалеку от индийской деревни Деоли еще в 2015 году. С тех пор они изучались и, наконец, новый вид дополнил картину разнообразия видов, живших сразу после Великого пермского вымирания (около 250 миллионов лет назад). Представители Samsarasuchus pamelae жили через два миллиона лет после этих событий. В это время они получили больше возможностей для территориального и географического расширения зоны обитания.