Ученые описали гигантского пресноводного дельфина, обитавшего в Амазонии 16 млн лет назад

Международная группа палеонтологов описала новый вид древних пресноводных дельфинов, обитавший на территории современной Амазонии около 16 млн лет назад. Статья, посвященная этому открытию, была опубликована в журнале Science Advances.
Ископаемый вид получил название Pebanista yacuruna — в честь мифического подводного народа якуруна, якобы населяющего реки амазонского бассейна. Согласно оценкам палеонтологов, длина дельфина, описанного по найденному в 2018 году в Перу фрагменту черепа, составляла по меньшей мере 2,8−3,5 метра, что делает его крупнейшим пресноводным представителем парвотряда зубатых китов (Odontoceti).
Исследователи отмечают, что дельфины Pebanista yacuruna имели вытянутые челюсти с множеством зубов и питались рыбой. Кроме того, у них были очень развиты так называемые лицевые гребни. Эти костные структуры, связанные с эхолокацией, позволяли дельфинам прекрасно ориентироваться в мутной воде при помощи ультразвуковых сигналов, не полагаясь на зрение.
Но по-настоящему удивили ученых родственные связи ископаемого дельфина. Вопреки ожиданиям, оказалось, что его ближайшими современными родичами являются не амазонские дельфины (Inia geoffrensis), находящиеся на грани вымирания, а гангские дельфины из рода Platanista, которые обитают в Южной Азии.
Похоже, что огромные дельфины некогда процветали в сети озер и болот, покрывавших территорию современной Амазонии. Около 10 млн лет назад окружающая среда начала меняться, что привело к исчезновению излюбленной добычи Pebanista yacuruna и последующему вымиранию этого вида. Освободившуюся нишу вскоре заняли предки современных пресноводных дельфинов, встречающихся в Южной Америке.