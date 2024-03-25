Ученые описали гигантского пресноводного дельфина, обитавшего в Амазонии 16 млн лет назад

Исследователи отмечают, что дельфины Pebanista yacuruna имели вытянутые челюсти с множеством зубов и питались рыбой. Кроме того, у них были очень развиты так называемые лицевые гребни. Эти костные структуры, связанные с эхолокацией, позволяли дельфинам прекрасно ориентироваться в мутной воде при помощи ультразвуковых сигналов, не полагаясь на зрение.