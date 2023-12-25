Ученые описали два новых вида пауков

В Эквадоре (Южная Америка) ученые из Университета Сан-Франциско обнаружили и описали два новых вида тарантулов. Им дали имена, отражающие угрозы, связанные с вымиранием членистоногих. Работа опубликована в журнале ZooKey.

Первый вид получил название Psalmopoeus Chronicarachne. Первое слово переводится с греческого как «время», а второе — «паук». Таким образом ученые намекают на скоротечность времени существования этих паукообразных. Сейчас им серьезно угрожает деятельность человека: добыча полезных ископаемых и сельскохозяйственные работы, которые разрушают естественную среду обитания.

Второй вид получил название Psalmopoeus Satanas, в котором второе слово (Сатана) связано с не очень приятным характером пауков. Эти членистоногие сталкиваются с такой же угрозой, что и Psalmopoeus Chronicarachne, и в скором времени могут исчезнуть. Ученые отмечают, что необходимо приложить максимум усилий для сохранения среды обитания этих двух видов.