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18:32 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Ученые описали два новых вида пауков

Им дали необычные имена.

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В Эквадоре (Южная Америка) ученые из Университета Сан-Франциско обнаружили и описали два новых вида тарантулов. Им дали имена, отражающие угрозы, связанные с вымиранием членистоногих. Работа опубликована в журнале ZooKey.

Первый вид получил название Psalmopoeus Chronicarachne. Первое слово переводится с греческого как «время», а второе — «паук». Таким образом ученые намекают на скоротечность времени существования этих паукообразных. Сейчас им серьезно угрожает деятельность человека: добыча полезных ископаемых и сельскохозяйственные работы, которые разрушают естественную среду обитания.

Второй вид получил название Psalmopoeus Satanas, в котором второе слово (Сатана) связано с не очень приятным характером пауков. Эти членистоногие сталкиваются с такой же угрозой, что и Psalmopoeus Chronicarachne, и в скором времени могут исчезнуть. Ученые отмечают, что необходимо приложить максимум усилий для сохранения среды обитания этих двух видов.

Ранее археологи спустя 92 года переоткрыли редкого паука.

Анна Морозова

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