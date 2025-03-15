Ученые оценили способность Моисея раздвинуть воды Красного моря: не такое уж чудо

Однако, хотя это и дает естественное объяснение библейской истории, Дрюс не считает ее менее чудесной: «Лично я лютеранин, который всегда понимал, что вера и наука могут и должны быть в гармонии. Согласно книге Исход, глава 14, Моисей получил предварительное указание от Бога встать в определенном месте в определенное время, протянуть руку и ждать избавления в нужное время. Ученому подобает изучать естественные составляющие этого повествования».