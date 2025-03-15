Ученые оценили способность Моисея раздвинуть воды Красного моря: не такое уж чудо

Это ключевой момент в истории христианства и иудаизма и одно из самых впечатляющих библейских чудес. Теперь ученые выяснили, как на самом деле Моисей мог раздвинуть воды Красного моря 3500 лет назад. Исследователи говорят, что для этого деяния, возможно, не потребовалось никакого божественного вмешательства.
Исследования показывают, что сочетание дикой погоды и удачной геологии может объяснить каждую деталь библейского рассказа, пишет Daily Mail. В библейском повествовании и в экранизациях, таких как «Десять заповедей» или «Принц Египта», Моисей приказывает водам Красного моря расступиться на достаточное время, чтобы можно было бежать из Египта.
На самом деле компьютерное моделирование показывает, что сильный ветер со скоростью 100 км/ч, дующий в нужном направлении, может открыть в воде канал шириной 5 км. И когда эти ветры стихли, воды хлынули бы обратно со скоростью цунами, чтобы поглотить преследующих египтян.
Карл Дрюс, океанограф из Национального центра атмосферных исследований, рассказал MailOnline: «Пересечение Красного моря — это сверхъестественное явление, которое включает в себя естественную составляющую — чудо заключается в выборе времени».
Согласно библейскому повествованию, после семи казней, обрушившихся на Египет, Моисей вывел израильтян в пустыню на поиски земли обетованной. Однако вскоре бежавшие израильтяне оказались зажатыми между наступающими войсками фараона с одной стороны и просторами Красного моря с другой. Прождав всю ночь, Моисей, предположительно, простер руку, и море расступилось, образовав сухое русло со стенами воды по обе стороны.
Традиционно считается, что этот переход произошел в Акабском заливе, одном из самых широких и глубоких участков Красного моря, отмечает Daily Mail. Ширина этого водоема в самом широком месте составляет 25 км, средняя глубина — 900 метров, а максимальная — почти 1850 метров. Из-за глубокого неровного дна пересечь этот регион пешком было бы практически невозможно даже с помощью божественной силы, подчеркивает Daily Mail.
Хотя раздвигание такого большого водного массива было бы чудом, современные археологические исследования указывают на другое место. Если Моисей действительно пересекал часть современного Красного моря, то, как правило, считается, что это произошло в Суэцком заливе. Этот длинный и узкий водоем образует северо-западный рукав Красного моря, отделяющий основную часть Египта на западе от Синайского полуострова на востоке. Что еще более важно, глубина Суэцкого залива в среднем составляет всего 20−30 метров, а дно относительно ровное, что делает переправу через него гораздо более вероятной.
На самом деле, пересечение Суэцкого залива посуху не только возможно, но и случалось ранее в истории человечества, утверждает Daily Mail. Вблизи северной оконечности Красного моря сильные приливы регулярно обнажают участки морского дна.
В 1789 году Наполеон Бонапарт во время отлива пересек небольшую группу солдат верхом на лошадях через часть Суэцкого залива. Луи-Антуан Фовле де Бурьенн, личный секретарь Наполеона, писал: «Утром 28-го мы пересекли Красное море сухими сапогами».
Однако, как и войска фараона, войска Наполеона чуть не были сметены с лица земли, когда приливы, достигавшие высоты 10 футов над землей, внезапно хлынули обратно вверх по каналу.
По словам доктора Брюса Паркера, бывшего главного научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований, Моисей мог использовать свои знания об этих приливах, чтобы спастись от фараона.
Доктор Паркер написал в статье для The Wall Street Journal: «В ранние годы Моисей жил в близлежащей пустыне и знал, где караваны пересекали Красное море во время отлива. Он знал ночное небо и древние методы предсказания прилива, основанные на том, где находится луна и насколько она полная».
Тем временем люди фараона жили на Ниле, где не было приливов, и, вероятно, не подозревали об опасностях, из-за которых они были застигнуты врасплох, когда начался прилив.
Как наука может объяснить библейский рассказ? Объяснение, основанное только на приливах, упускает из виду важную деталь библейского повествования. В Библии говорится: «Господь всю ту ночь гнал по морю сильный восточный ветер, и море пересохло, и воды разделились».
По мнению некоторых ученых, упоминание о сильном ветре является ключом к пониманию того, как Моисей на самом деле пересек Красное море. Точно так же, как при дуновении на чашку кофе жидкость, находящаяся у поверхности, перемещается к дальнему краю чашки, сильный ветер способен перемещать большие массы воды.
Профессор Натан Палдор, специалист по океанологии из Еврейского университета в Иерусалиме, комментирует MailOnline: «Когда сильный ветер дует на юг со стороны залива в течение примерно одного дня, вода выталкивается в море, обнажая дно, которое ранее было под водой».
Расчеты профессора Палдора показывают, что ветер, дувший с северо-запада со скоростью 65−70 километров в час, мог проложить путь для израильтян. Такой ветер, дувший всю ночь, мог отодвинуть уровень воды на расстояние до мили, понизив уровень моря примерно на три метра и позволив израильтянам переправиться по подводному хребту.
Действительно ли израильтяне пересекли Красное море? Одна из главных критических замечаний к этой теории заключается в том, что Библия указывает, что ветер дует с востока, в то время как эти расчеты указывают на ветер с северо-запада, подчеркивает Daily Mail.
В своей оригинальной исследовательской работе профессор Палдор утверждает, что первоначальное название на иврите — «Раух кадим», что может означать как северо-восточный, так и юго-восточный.
Но если мы хотим точно соответствовать деталям библейского повествования и утверждать, что ветер действительно дул с востока, потребуется другая теория, отмечает Daily Mail.
По словам Дрюса, единственное правдоподобное объяснение заключается в том, что переправа на самом деле произошла в дельте Нила, в месте, называемом озером Таннис. Эта лагуна была расположена недалеко от современного озера Манзала, где Пелузийский рукав Нила впадал в море. Одна из главных причин полагать, что это настоящее место пересечения, заключается в том, что оно соответствует тому, что многие считают правильным переводом еврейской Библии.
На иврите израильтяне описываются как пересекающие «ям суф», которое, хотя традиционно переводится как «Красное» море, на самом деле должно переводиться как «Тростниковое» море. Это рассматривается как отсылка к тростнику, который густо растет в солоноватых водах дельты Нила.
И, что особенно важно, моделирование, проведенное Дрюсом, показывает, что озеро Таннис могло высохнуть из-за сильного восточного ветра. В процессе, называемом «ослаблением ветра», особенно сильные и настойчивые ветры над мелководным водоемом могут обнажить сушу, поднимая воду с подветренной стороны.
«Моделирование океана и отчет, опубликованный в 1882 году, показывают, что сильные ветры над восточной дельтой Нила сдувают двухметровый слой воды, обнажая временно сухую сушу», — говорит Дрюс.
В статье, опубликованной в PLOS One, Дрюс использовал исторические записи и геологические свидетельства, чтобы воссоздать, каким было озеро Таннис в библейские времена. Затем, используя компьютерное моделирование, он показал, что штормового ветра со скоростью 100 км/ч, дующего в течение восьми часов, было бы достаточно, чтобы поднять воды озера Таннис обратно вверх по Пелусийскому Нилу. Дрюс также указывает, что структура озера Таннис обеспечивает «гидравлический механизм разделения вод», позволяющий израильтянам ходить по воде «как по стене» слева и справа от них, как описано в Библии.
По мере того как вода поднималась обратно вверх по Нилу, она разделялась вокруг полуострова, образуя сухопутный мост шириной в 5 км, который оставался открытым в течение четырех часов. Это позволило бы израильтянам совершить 3−4-километровое путешествие с полуострова Сетрум в Египте в район, известный как Кедуа на другой стороне.
Хотя Дрюс говорит, что идти пешком в течение четырех часов при скорости ветра 100 км/ч было бы «невесело», он отмечает, что это в пределах максимальной скорости, на которой может передвигаться группа взрослых и детей.
Еще одна популярная теория, согласно которой место переправы находится непосредственно в Красном море, заключается в том, что воды могли отступить из-за цунами. Когда землетрясение вызывает цунами, подошва приближающейся волны оттягивает воду от берега, из-за чего кажется, что прилив проходит на много сотен метров дальше, чем обычно, пишет Daily Mail.
Теоретически, цунами в Красном море могло создать кратковременный сухой участок суши, который затем хлынул бы огромной волной и смел войска фараона. Ридли Скотт использовал это в качестве научной основы для представления перехода в своем фильме «Исход: боги и цари».
Однако Дрюс утверждает, что это объяснение не соответствует библейскому повествованию: «Современные сообщения о цунами указывают на то, что период подъема и спада волны составляет менее одного часа. Этот период волны не соответствует описанию в книге Исход 14, где указывается, что у Моисея и израильтян было несколько часов, чтобы завершить переход. Кроме того, цунами не создало бы канала через море, по обе стороны которого была бы вода. Итак, если мы хотим объяснить библейское описание природных явлений, то цунами здесь не подходит».
Таким образом, лучшим объяснением библейского рассказа является то, что Моисей повел израильтян через дельту Нила во время шторма, после того как стихающий ветер разрушил наземный мост.
Однако, хотя это и дает естественное объяснение библейской истории, Дрюс не считает ее менее чудесной: «Лично я лютеранин, который всегда понимал, что вера и наука могут и должны быть в гармонии. Согласно книге Исход, глава 14, Моисей получил предварительное указание от Бога встать в определенном месте в определенное время, протянуть руку и ждать избавления в нужное время. Ученому подобает изучать естественные составляющие этого повествования».