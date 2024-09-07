Ученые оценили способность ИИ заменить журналистов

Анастасия Маркина, преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях» Московского авиационного института, рассказала, что часто слышит, как нейросеть называют умной. Однако быть «умным» и иметь интеллект и самостоятельно мыслить — это разные вещи. Несмотря на то, что искусственный интеллект способен обучаться и выполнять специфические задачи, он все же «не дотягивает» до человека.