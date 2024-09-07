Ученые оценили способность ИИ заменить журналистов

Нейросеть — это математическая модель, способная обрабатывать огромный объем данных и строить прогнозы на основе вводной информации.
Анастасия Маркина, преподаватель кафедры «Реклама и связи с общественностью в высокотехнологичных отраслях» Московского авиационного института, рассказала, что часто слышит, как нейросеть называют умной. Однако быть «умным» и иметь интеллект и самостоятельно мыслить — это разные вещи. Несмотря на то, что искусственный интеллект способен обучаться и выполнять специфические задачи, он все же «не дотягивает» до человека.
По словам Маркиной, качество нейросетей растет с каждым днем, поэтому их можно использовать для создания контента. Однако, несмотря на это, все еще существуют такие профессии, как журналист, редактор и копирайтер.
Также появляются новые профессии, которые непосредственно отвечают за взаимодействие с нейросетями — это Prompt-инженеры, дизайнеры, AI-тренеры и так далее. Специалист предполагает, что «произойдет плавный переход, и, в основном, такие специалисты будут работать с массовым контентом. Но творчество, уверена, все равно останется за человеком».
Специалист подчеркнула, что точно сказать невозможно, смогут ли нейросети сравниться с человеческим мозгом. Он изучается уже десятилетиями, но до сих пор ученые многого не знают о нем. Сейчас можно сказать, что ИИ может быть союзником в создании контента.
Помимо прочего, Маркина оценила опасность искусственного интеллекта для Земли. Нейросети замешаны в утечке данных людей, также у них не раз наблюдались галлюцинации. Это может нанести вред таким сферам, как медицина, безопасность оборонная промышленность.
Ранее стало известно, что в России изучают возможность привлечения ИИ к проверке ЕГЭ.