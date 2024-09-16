Ученые оценили сообщения о большой запасенной Солнцем энергии

Индекс солнечного цикла, показывающий запасенную в звезде энергию, вопреки прогнозам ученых, практически достиг максимума в XXI веке, заявлял руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Как уточнили в разговоре с РБК его коллеги, этот показатель отражает ситуацию по итогам лишь второго 11-летнего цикла.



Показатель измеряется с 1749 года по числу солнечных пятен, видимых за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца. Он позволяет сравнить силу цикла за разные годы. «Высокий индекс говорит о том, что текущий цикл, который ожидался очень слабым, в действительности намного сильнее прогнозов. Почему так, не очень понятно, так как по всем моделям мы сейчас должны быть где-то около 100-летнего минимума. А по факту активность выше почти в два раза», — сообщил РБК Сергей Богачев.



Он не исключил того, что Солнце могло перейти в режим очередного 100-летнего роста, однако наблюдать за этим явлением необходимо не менее одного года. «К последствиям прямо сейчас это никаким не приведет. Год как был высоко активным, так и останется. Активность точно от этого не упадет, но и не вырастет сильно — просто и так на высоком уровне», — заключил он.



Как уточнил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович количество солнечных пятен, или число Вольфа, характеризует «некоторую функцию числа солнечных пятен, которые мы видим в данный момент на диске». «Чем больше солнечных пятен, тем больше в целом солнечная активность. В годы солнечного минимума пятен нет совсем, индекс может быть равен нулю, а в годы солнечного максимума он там несколько сотен составляет в зависимости, так сказать, от силы этого максимума», — рассказал эксперт.



Индекс достиг максимума в XXI веке, однако этот показатель зафиксирован лишь во втором 11-летнем цикле солнечной активности. «Циклами называется изменение количества пятен на Солнце, явление еще называется пятно образовательной деятельности. Период изменения количества пятен на Солнце был обнаружен почти два столетия тому назад Генрихом Швабе, а швейцарский астроном Рудольф Вольф, обобщив наблюдения с 1610 года, вычислил периодичность, равную почти 11 годам», — рассказал РБК заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов.



Вольф предложил методику расчета числового показателя солнечной активности, и он используется до сих пор. «В 1852 году Вольф был одним из тех, кто открыл связь между солнечным циклом и геомагнитной активностью, которую сегодня мы называем магнитными бурями и возмущениями. В настоящее время солнечная активность достигла числа Вольфа, равного 215. Например, в 19-м цикле (1947−1957) число Вольфа достигало 254. Поэтому скажем, что чего-то из ряда вон не наблюдается», — считает эксперт.



Текущий цикл начался в декабре 2019 года, предыдущий (24-й) продлился с января 2009-го по декабрь 2019 года — ровно 11 лет, тогда количество пятен на Солнце составляло 116. «23-й и 24-й циклы имели свои максимумы с числами, близкими к значениям 200 и выше. В XXI веке нас еще ждут новые циклы и максимумы. Напомню лишь, что урожаи многих зерновых, плодовых деревьев приходятся на максимумы солнечной активности», — добавил ученый.



Петрукович согласился с тем, что число Вольфа пока не превысило пиковые значения, зафиксированные в середине и в конце XX века. «Это, скорее, характеризует то, что в начале XXI века у нас был достаточно слабый цикл, а сейчас вот стал немножко побольше», — считает эксперт.



По его словам, этот солнечный цикл развивается не так, как прогнозировали, но «ничего экстраординарного не происходит». Ученые ожидали слабый цикл активности и небольшое количество магнитных бурь и солнечных вспышек. «Это скорее больше похоже не на слабый, а на средний цикл, если брать нашу историю наблюдения, там 300 лет», — отметил он, добавив, что максимум солнечной активности бывает один раз почти в десять лет.



Ученый уточнил, что во время солнечного максимума всегда присутствуют риски солнечных вспышек и крупных магнитных бурь. «То, что вот этот индекс обнародовали, что он высокий, не значит, что риски увеличились. Риски есть всегда», — заключил эксперт.



2 сентября сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) сообщили об «исключительно мощном» выбросе плазмы на Солнце. По данным ученых, ее облако стало одним из крупнейших за последние годы, а скорость выброса достигла 1,5 тыс. км/с. Потоки излучения пробились к Земле и создали вспышку уровня M5.5 — всего в два раза слабее, чем порог максимального класса X.