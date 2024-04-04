Ученые оценили практическую значимость священных лесов

«Эти результаты имеют важное значение для таких священных природных объектов, которые можно рассматривать как социально-экологические системы, в которых переплетаются природные и человеческие элементы. Их культурный статус был жизненно важен для сохранения в периоды больших потрясений, а также для их способности восстанавливать утраченные леса. В совокупности священные леса снижают антропогенную нагрузку на природу и повышают устойчивость местных экосистем», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Валентино Марини Говилли из Болонского университета.