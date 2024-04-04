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Ученые оценили практическую значимость священных лесов

Международная группа ученых из Греции, Италии и Великобритании выяснила, что священные леса важны не только с символической и духовной точек зрения, но и приносят большую пользу окружающей их природе. Исследование опубликовано в научном журнале People and Nature (PAN).

Источник: unsplash.com

Специалисты сосредоточились на рощах в Эпире на северо-западе Греции. Эти лесопосадки связаны с Греческой православной церковью и обладают особым статусом, запрещающим любое их использование.

Ученые взяли пробы древесины в пяти лесах Эпира и измерили их годичные кольца, чтобы оценить динамику развития данных природных территорий.

Как показал анализ, самые старые деревья в священных лесах образовывали ядра, позволяя новым растениям распространяться и расширять лесной покров на окружающем ландшафте.

«Эти результаты имеют важное значение для таких священных природных объектов, которые можно рассматривать как социально-экологические системы, в которых переплетаются природные и человеческие элементы. Их культурный статус был жизненно важен для сохранения в периоды больших потрясений, а также для их способности восстанавливать утраченные леса. В совокупности священные леса снижают антропогенную нагрузку на природу и повышают устойчивость местных экосистем», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Валентино Марини Говилли из Болонского университета.