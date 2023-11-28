Ученые оценили опасность космического луча из-за пределов Галактики

«Космические лучи путешествуют во Вселенной везде и всюду. Они получаются в разных процессах от разных космических источников. Это могут быть сверхновые звезды, это могут быть квазары, это могут быть просто звезды, это могут быть вспышки на каких-то энергетически мощных звездах, которые выбрасывают в пространство излучение», — рассказал РБК заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов.

Он подчеркнул, что ультрафиолет, который падает от солнца на кожу, вызывает в миллионы раз больше энергии, чем-то, что проходит через атмосферу в виде космических лучей, которые задерживаются на всех этапах плюс гасятся нашей влажной атмосферой.

Астрофизик, профессор РАН Сергей Попов также уточнил, что терминологически не очень хорошо переводить cosmic ray как «космический луч», речь идет о регистрации частицы.

«Земля 4,5 млрд лет существует, и постоянно летают такие частицы. Если мы говорим о всей Земле, то пролетают они часто», — заявил Сергей Попов.

Он добавил, что определить природу частиц сложно «потому, что мы регистрируем вторичное излучение». «То есть сама частица на детектор не попадает, она взаимодействует с веществом атмосферы», — пояснил эксперт. По его словам, нет ничего удивительного в том, что для индивидуального события трудно точно определить, был ли это протон, ядро железа или ядро какого-то другого элемента.

«Направление на источник определяется недостаточно точно, тем более для индивидуального события», — отметил Попов. Поэтому, как объяснил астрофизик, сказать, какой объект является источником космических лучей сверхвысоких энергий, не удается.

Александр Иванов согласен с коллегой в том, что действительно непонятно, откуда пришли данные частицы. «Они [ученые] только предполагают источники, которые могли бы породить тот или иной поток. Приблизительная площадь неба, откуда могло прийти, измеряется десятками градусов. Соответственно и понять, от какого конкретно источника, можно только предположив, что вот в этих 10 градусах или в 30 квадратных градусах — оттуда была зафиксирована вспышка сверхновой, возможно, она и сыграла роль этих самых космических лучей», — предполагает он.

Иванов уточнил, что на определение источника частиц могут повлиять магнитные поля галактик и туманностей: «они завихряют магнитными полями движение этих заряженных магнитных частиц», поэтому частицы могут идти совершенно из другой плоскости, из другого сектора к нам.

«Опять же, если бы это был человеческий глаз, боюсь, он не рассмотрел бы этого. Естественно, это вызвало такой ажиотаж среди ученых, которые в теме. А для обывателя это сложно представить. Вошел мощный поток частиц, который породил лавину космических лучей, которую уже зафиксировали осцилляторы на Земле. Причем сработали сразу ни один, ни два, а сразу 22 детектора, которые зафиксировали так называемый ливень. Вот это уже и вызвало ажиотаж среди физиков и астрофизиков», — рассказал эксперт.

Он пояснил, что частицы входят в атмосферу Земли каждый день, каждую секунду, но энергия у них порой не столь высокая, как зафиксированный поток в последний раз. Сейчас, по словам Иванова, пришел более энергичный поток космических частиц, который был зафиксирован и поразил ученых именно своей энергией, непривычной для таких моментов.

«Событие не рекордное, была регистрация частиц с большей энергией. Это еще одна частица сверхвысокой энергии, промеренная современным инструментом, — промерена настолько, насколько смогли», — добавил Попов.