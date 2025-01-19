Ученые объявили о прорыве в понимании природы солнечных бурь

Солнце постоянно испускает поток плазмы, состоящий из заряженных субатомных частиц — протонов и электронов. Понимание того, как эти частицы взаимодействуют с другими кратковременными выбросами энергии, что может помочь изучать космические лучи при взрывах сверхновых.