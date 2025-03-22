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Ученые объяснили загадочные звуки Марианской впадины

Ученым удалось выяснить происхождение загадочных звуков из Марианской впадины, которые напоминали шум космических кораблей. Как сообщает Science XXI, эти звуки на самом деле принадлежат китам Брайда, которые используют их для ориентации и общения.

Источник: Rus Team

Киты издают низкий, ворчливый шум, напоминающий металлический звон. Впервые эти звуки были зафиксированы в 2014 году во время акустического исследования Марианской впадины в Тихом океане.

Для анализа звуков был использован искусственный интеллект, который изучил более 200 тысяч часов аудиозаписей. Специалисты сопоставили данные с миграционными путями китов Брайда и обнаружили, что такие звуки слышны только в северо-западной части Тихого океана, где обитает эта популяция.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что звуки, которые ранее считались загадочными, принадлежат именно китам Брайда, передает портал.

Однако не все в этой мистической зоне подлежит объяснениям: рыбаки случайно выловили в Марианской впадине страшное существо, которое напугало их. Эта зона в Тихом океане продолжает привлекать внимание научного сообщества из-за своей загадочной природы.