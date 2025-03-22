Ученые объяснили загадочные звуки Марианской впадины

Киты издают низкий, ворчливый шум, напоминающий металлический звон. Впервые эти звуки были зафиксированы в 2014 году во время акустического исследования Марианской впадины в Тихом океане.
Для анализа звуков был использован искусственный интеллект, который изучил более 200 тысяч часов аудиозаписей. Специалисты сопоставили данные с миграционными путями китов Брайда и обнаружили, что такие звуки слышны только в северо-западной части Тихого океана, где обитает эта популяция.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что звуки, которые ранее считались загадочными, принадлежат именно китам Брайда, передает портал.
Однако не все в этой мистической зоне подлежит объяснениям: рыбаки случайно выловили в Марианской впадине страшное существо, которое напугало их. Эта зона в Тихом океане продолжает привлекать внимание научного сообщества из-за своей загадочной природы.