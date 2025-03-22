Ученые объяснили загадочные звуки Марианской впадины

Для анализа звуков был использован искусственный интеллект, который изучил более 200 тысяч часов аудиозаписей. Специалисты сопоставили данные с миграционными путями китов Брайда и обнаружили, что такие звуки слышны только в северо-западной части Тихого океана, где обитает эта популяция.