Ученые объяснили возникновение загадочной воронки в Млечном пути

В начале 1970-х годов радиотелескопы уловили мощные струи, которые вырывались почти со скоростью света. Радиоизлучение от них длилось несколько дней, а потом загадочным образом выключалось. Тогда эту систему назвали Лебедь Х-3. Ее охарактеризовали как «астрономическую головоломку». Это было связано с тем, что астрономы не могли даже обнаружить Лебедь Х-3 в видимом свете.
Позднее астрономы выяснили, что необычная находка является рентгеновской двойной системой, где массивная звезда сбрасывает вещество на более компактный объект. Он может быть нейтронной звездой или черной дырой.
В новом исследовании команда ученых измерила степень поляризации рентгеновского света, исходящего от Лебедь Х-3. Оказалось, что показатель очень высок и что его можно объяснить только рассеянием рентгеновских лучей внутри воронкообразной полости.
«Мы обнаружили, что компактный объект окружен оболочкой из плотной непрозрачной материи. Свет, который мы можем видеть, — это отражение от внутренних стенок воронки, образованных окружающим газом. Вся картина напоминает чашку с зеркальной внутренней частью», — объяснил руководитель исследования Александра Веледина из Университета Турку в Финляндии.
Также команда выяснила, что вспышки Лебедь Х-3 прерывистые, потому как массивная звезда иногда подлетает совсем близко к предполагаемой черной дыре, тогда на нее попадает больше звездного материала.
Ученые полагают, что структура воронки также меняется в ответ на увеличение или уменьшение материала со звезды. Если скорость его прироста будет слишком маленькой, воронка может полностью разрушиться, но лишь до следующего ближайшего пролета звезды.
Таким образом, Лебедь Х-3 является парой из звезды и, возможно, черной дыры. С этим и связана его яркость.
Ранее ученые обнаружили загадочные «бессмертные» звезды у центра Млечного пути.
Айгуль Сабитова