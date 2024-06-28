Ученые объяснили возникновение загадочной воронки в Млечном пути

В начале 1970-х годов радиотелескопы уловили мощные струи, которые вырывались почти со скоростью света. Радиоизлучение от них длилось несколько дней, а потом загадочным образом выключалось. Тогда эту систему назвали Лебедь Х-3. Ее охарактеризовали как «астрономическую головоломку». Это было связано с тем, что астрономы не могли даже обнаружить Лебедь Х-3 в видимом свете.