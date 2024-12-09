Ученые объяснили связь между употреблением алкоголя и агрессией

В ходе исследования ученые провели два эксперимента. В обоих из них участвовали мужчины и женщины, часто употребляющие алкоголь. Они были случайным образом распределены на группы, которые получали либо алкоголь, либо плацебо-напиток. Затем участники сообщали о своем уровне боли от ударов током, которые увеличивались до «болезненных ощущений», что определялось как уровень болевого порога. Участников разбили на группы, и одни наносили удары током другим.
Согласно выводам исследования, участники, употреблявшие алкоголь, имели более высокий уровень болевого порога, чем те, кто употреблял плацебо. Чем меньше боли чувствовали участники, тем больше боли они причиняли своему партнеру с помощью тока.
Результаты исследования показывают, что повышение болевого порога может быть одной из причин, по которой пьяные люди ведут себя более агрессивно, чем трезвые.
Ранее сообщалось, что, по данным лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, пятая часть россиян, которые испытывают сильный стресс, начинает употреблять алкоголь. По данным исследования, в том случае, если уровень стресса был умеренным, алкоголь употребляют 15,4% опрошенных. Кроме того, более 71% респондентов рассказали, что пьют алкогольные напитки независимо от уровня стресса, хоть и нерегулярно.