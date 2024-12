Ученые объяснили связь между употреблением алкоголя и агрессией

Ученые государственного исследовательского Университета штата Огайо (Ohio State University, США) обнаружили связь между употреблением алкоголя и возникающей в результате агрессией. Об этом сообщает Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Алкоголь люди употребляют в том числе, чтобы снизить свою чувствительность к физической или эмоциональной боли. Ученые проверили гипотезу о том, что алкоголь может повышать болевой порог, что, в свою очередь, приводит к увеличению агрессивного поведения.