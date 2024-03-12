Ученые объяснили происхождение загадочных звуков в пещере Пирункиркко

Несколько столетий люди считали, что в Пирункиркко живут некие силы, которые издают громкие крики и другие звуки вроде стуков топота копыт. Многочисленные шаманы проводили здесь ритуалы и заявляли, что в пещере открывается портал в потусторонний мир, где можно общаться с духами и даже дьяволом.