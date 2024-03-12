Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые объяснили происхождение загадочных звуков в пещере Пирункиркко

Шаманы называли ее порталом в потусторонний мир.
Вход в пещеру Пирункиркко, Финляндия
Источник: Riitta Rainio & Elina Hytönen-Ng

Ученые из Университета Восточной Финляндии разгадали происхождение таинственных звуков в пещере Пирункиркко. Как оказалось, внутри пещеры происходит уникальный звуковой резонанс, который на протяжении многих лет принимали за крики из потустороннего мира. Исследование опубликовало научное издательство De Gruyter.

Несколько столетий люди считали, что в Пирункиркко живут некие силы, которые издают громкие крики и другие звуки вроде стуков топота копыт. Многочисленные шаманы проводили здесь ритуалы и заявляли, что в пещере открывается портал в потусторонний мир, где можно общаться с духами и даже дьяволом.

Впрочем, современные ученые нашли вполне научное объяснение тому, откуда в этом месте берутся мистические звуки.

Все дело в сильном резонансе, который усиливает звуки определенной частоты. В Пирункиркко это явление вызывает вертикальная звуковая волна между параллельными краями пещеры.

Таким образом, чтобы услышать в пещере загадочные звуки «из потустороннего мира», шаманы сами подстраивали свои голоса под необходимую частоту.