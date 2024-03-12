Ученые объяснили происхождение загадочных звуков в пещере Пирункиркко

Ученые из Университета Восточной Финляндии разгадали происхождение таинственных звуков в пещере Пирункиркко. Как оказалось, внутри пещеры происходит уникальный звуковой резонанс, который на протяжении многих лет принимали за крики из потустороннего мира. Исследование опубликовало научное издательство De Gruyter.
Несколько столетий люди считали, что в Пирункиркко живут некие силы, которые издают громкие крики и другие звуки вроде стуков топота копыт. Многочисленные шаманы проводили здесь ритуалы и заявляли, что в пещере открывается портал в потусторонний мир, где можно общаться с духами и даже дьяволом.
Впрочем, современные ученые нашли вполне научное объяснение тому, откуда в этом месте берутся мистические звуки.
Таким образом, чтобы услышать в пещере загадочные звуки «из потустороннего мира», шаманы сами подстраивали свои голоса под необходимую частоту.