Ученые объяснили потенциальную опасность неуместных сокращений в переписке

Как часто в переписке вы используете аббревиатуры и сокращения? «С др!», «хз», «спс», «пжл», «имхо», «симп» — приводить примеры можно долго. Увы, если вы знаете человека не так давно или долго не общались с ним вживую, впечатление о вас будет не самое приятное.