Ученые объяснили потенциальную опасность неуместных сокращений в переписке

Как часто в переписке вы используете аббревиатуры и сокращения? «С др!», «хз», «спс», «пжл», «имхо», «симп» — приводить примеры можно долго. Увы, если вы знаете человека не так давно или долго не общались с ним вживую, впечатление о вас будет не самое приятное.
Ощущение неискренности
Укороченное написание слов в мессенджерах создает атмосферу неискренности в переписке — к такому выводу пришли эксперты в области маркетинга и психологии из Стэнфордского университета и Университета Торонто. Эксперименты показали, что усеченные слова негативно сказываются на общении, говорится в статье, вышедшей в Journal of Experimental Psychology.
Разумеется, в экспериментах изучались англоязычные сокращения, когда вместо фраз how are you? («как дела?»), thank you («спасибо») или I don’t know («я не знаю») люди пишут hru, thnx, idk.
В исследовании приняли участие пять тысяч добровольцев — они оценивали свои ощущения от сообщений с укороченным написанием слов и тех, где фразы были написаны полностью. Затем психологи изучили переписку пользователей в мессенджере Discord и в дейтинг-приложении Tinder.
Оказалось, что сообщения с лаконичным новоязом собирали меньше реакций, и отвечали на них люди короче.
Несмотря на то, что молодежь активнее пользовалась сокращениями, она тоже негативно реагировала на подобные сообщения.
«Подобный эффект возникает из-за того, что аббревиатуры говорят о том, что отправитель приложил меньше усилий для написания сообщения», — отмечают ученые, рекомендуя отказаться от сокращений, когда речь идет о начале отношений или укреплении социальных связей.
Но все не так однозначно
В то же время, говорят ученые, в других странах и культурах тенденции могут быть иными — возможно, определенное значение имеет языковая среда. Важно понимать и то, что ученые изучали только короткие переписки, а длительные и повторяющиеся беседы в поле зрения не попали.
Также далеко не во всех испытаниях учитывалась степень знакомства людей. Профессор Линда Кей из Университета Эдж-Хилл отмечает, что в реальной жизни люди обычно знакомы и разговаривают с учетом обширного контекста. Так что на ощущение от переписки влияет гораздо больше факторов, и сокращения — далеко не самый ключевой.