Ученые объяснили, почему важно сдавать экзамен в небольшом помещении

Чаще всего в образовательных учреждениях о дизайне комнат никто особенно не думает: это простые помещения светлых тонов, которые не должны отвлекать от учебного процесса. Пропорции у аудиторий тоже обычные. Но во время письменных экзаменов студентов часто собирают в одно большое помещение с высоким потолком — и, как недавно выяснили ученые, это влияет на процесс сдачи экзамена сильнее, чем можно было подумать.
Исследователи из Университета Дикина в Южной Австралии провели исследование на 15 400 первокурсников в трех австралийских университетах и пришли к выводу, что высота потолка влияет на способность концентрироваться и мозговую активность. Изучение длилось с 2011 по 2019 год. О результатах исследований написал научный портал IFLScience.
Ученые сопоставили оценки за работу, время года, предмет и опыт студентов — и оказалось, что потолки правда влияют на результат не меньше перечисленных факторов. «Часто большие пространства вообще не задумывались как учебные классы», — объясняет руководитель проекта доктор Изабелла Бауэр.
Возможно, дело в том, как размеры комнаты влияют на психологию, а может быть в температуре и влажности воздуха — изоляция в больших помещениях хуже. Другими факторами могут оказаться большое скопление людей и то, что комната незнакома студентам — отдельные исследования, не связанные с образованием, показывают, что в толпе и незнакомой среде когнитивные функции мозга ухудшаются. Еще одна возможная банальная причина — в маленькой и знакомой аудитории студентам проще списать ответы.
Каждый из этих факторов нужно изучить отдельно, но размер помещения в любом случае играет важную роль — в предыдущем исследовании те же ученые надевали на участников эксперимента шлем дополненной реальности, которые имитировал помещения разного размера, и чем больше была комната, тем труднее было участникам выполнять задания.
А пока ученые разбираются в деталях, простой и практичный вывод каждый может сделать сам: если есть возможность, учитесь, работайте и сдавайте экзамены в помещениях поменьше (хотя чаще всего выбора у студентов и сотрудников, к сожалению, нет).
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Георгий Мазуркевич