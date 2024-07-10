Ученые объяснили, почему важно сдавать экзамен в небольшом помещении

Чаще всего в образовательных учреждениях о дизайне комнат никто особенно не думает: это простые помещения светлых тонов, которые не должны отвлекать от учебного процесса. Пропорции у аудиторий тоже обычные. Но во время письменных экзаменов студентов часто собирают в одно большое помещение с высоким потолком — и, как недавно выяснили ученые, это влияет на процесс сдачи экзамена сильнее, чем можно было подумать.