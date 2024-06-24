Ученые объяснили, почему у женщин такие холодные руки и ноги

Есть мнение, что женщины мерзнут чаще мужчин, но есть ли этому научное подтверждение? Данные неоднозначны, так как раньше ученые никогда не сосредотачивались на этом вопросе, пишет Live Science.
Судя по исследованиям, женщины чаще страдают от холода, чем мужчины. Большая часть таких работ представляет собой видеоопросы, в которых исследовались предпочтительные температуры термостата в офисах.
Интересно, что в среднем у женщин температура тела немного выше, чем у мужчин, но руки, ноги и уши обычно холоднее. По мнению ученых, это связано с основными женскими половыми гормонами: эстрогеном и прогестероном. Первый расширяет кровеносные сосуды в конечностях, позволяя теплу уходить. Прогестерон же может сужать кровеносные сосуды кожи, повышая внутреннюю температуру, при этом ограничивая приток крови к конечностям. По словам научного сотрудника Национальных институтов здравоохранения Роберта Брихта, это может объяснить, почему женщины могут ощущать себя более холодными, чем мужчины. Однако не все так просто.
Роберт Брихт провел с коллегами свое исследование. Они решили выяснить, что происходит при низких температурах, когда люди начинают дрожать. В эксперименте участвовали 28 человек: 16 мужчин и 12 женщин. В ходе исследования они находились в комнате, пока ученые постепенно снижали температуру воздуха с 31 до 17 градусов. Все участники были довольно худыми, носили стандартную одежду и были оснащены датчиками, отслеживающими электрическую активность в мышцах и температуру кожи.
Учитывался ряд показателей (объем вдыхаемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа, вес, рост, процент жира в организме и другое). Участников эксперимента также попросили оценить свое восприятие температуры.
Оказалось, что пол на это ощущение в течение эксперимента не влиял. Участники одинаково дрожали при низких температурах. При этом дрожь начиналась приблизительно при одних и тех же градусах. Температура кожи участников во время эксперимента была одинаковой. Другие показатели тоже практически полностью совпадали.
При этом женщины поддерживали более высокую температуру тела при низких окружающих температурах. По мнению ученых, это связано с тем, что прекрасный пол в среднем имеет более высокий процент жира в организме, а следовательно, большую изоляцию.
В целом же ученые выяснили, что женщины и мужчины одинаково реагируют на изменения температуры, а возможные различия связаны с индивидуальными особенностями человека, а не полом.
Кстати, если вы часто мерзнете, вам может помочь закаливание. Недавно невролог Екатерина Демьяновская рассказала, в чем польза этой процедуры и как ее надо проводить.
Айгуль Сабитова