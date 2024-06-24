Ученые объяснили, почему у женщин такие холодные руки и ноги

Интересно, что в среднем у женщин температура тела немного выше, чем у мужчин, но руки, ноги и уши обычно холоднее. По мнению ученых, это связано с основными женскими половыми гормонами: эстрогеном и прогестероном. Первый расширяет кровеносные сосуды в конечностях, позволяя теплу уходить. Прогестерон же может сужать кровеносные сосуды кожи, повышая внутреннюю температуру, при этом ограничивая приток крови к конечностям. По словам научного сотрудника Национальных институтов здравоохранения Роберта Брихта, это может объяснить, почему женщины могут ощущать себя более холодными, чем мужчины. Однако не все так просто.