Ученые объяснили, почему самцы горилл бьют себя в грудь

Когда Кинг-Конг впервые появился на киноэкранах в 1933 году, вымышленная гигантская обезьяна познакомила зрителей по всему миру с вполне реальным поведением горилл — битьем в грудь. Однако объяснений такому поведению не было.
Несмотря на то, что жест может показаться агрессивным настроем самца, специалисты из разных стран доказали, что такое поведение на самом деле может предотвратить насилие между массивными животными. Об этом пишет National Geographic.
Исследователи провели более трех тысяч часов, наблюдая за горными гориллами в Национальном парке Вулканов (Африка). В течение этого времени было зафиксировано более пяти тысяч ударов в грудь у 25 разных самцов.
Также ученые использовали аудиооборудование для записи частоты ударов в грудь, а также их количества и продолжительности каждого показа. Наконец, специалисты искали взаимосвязь между этими переменными и размерами горилл. Для этого команда проанализировала фотографии, чтобы измерить максимальную ширину плеч каждого животного.
Результаты показали, что более крупные гориллы издавали звуки с более низкой частотой, чем их собратья меньшего размера. Ученые сделали вывод, что удары в грудь — это не просто визуальная демонстрация, а то, что в исследовании называется «честным сигналом соревновательной способности», который мало чем отличается от рычания аллигатора или рева бизона.
Хотя гориллы очень сильные животные, они редко прибегают к дракам, так как удары в грудь позволяют самцам оценить друг друга без физического насилия.
В дальнейшем ученые планируют изучить, как гориллы используют информацию, зашифрованную в звуках биения в грудь.
Ранее ученые выяснили, что молодым человекообразным обезьянам нравится раздражать старших.
Анна Морозова