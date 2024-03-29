Ученые объяснили, почему самцы горилл бьют себя в грудь

Результаты показали, что более крупные гориллы издавали звуки с более низкой частотой, чем их собратья меньшего размера. Ученые сделали вывод, что удары в грудь — это не просто визуальная демонстрация, а то, что в исследовании называется «честным сигналом соревновательной способности», который мало чем отличается от рычания аллигатора или рева бизона.