Ученые объяснили, почему нельзя пользоваться телефоном во время еды

Бактерии попадают на руки, потом, как правило, оказываются на наших смартфонах, а затем переходят от предмета к предмету, к которым мы прикасаемся в течение дня. Ситуация усугубляется, если человек берет телефон с собой в туалет. Там бактерии естественным образом попадают на наши руки, а затем на телефоны и так далее, пока обе поверхности не станут чистыми. Это может привести к распространению бактерий за обеденным столом, если использовать смартфон во время еды.