Ученые объяснили, почему нельзя пользоваться телефоном во время еды

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на доктора Гарета Ная, старшего преподавателя физиологии в Университете Честера, телефон может содержать вредные микробы, которые потом могут распространиться на весь обеденный стол. Это целый список бактерий, которые могут вызвать все: от пищевого отравления до кожных инфекций. Чаще всего из-за смартфонов возникают желудочно-кишечные расстройства: диарея, рвота, другие расстройства желудка. При этом у людей с ослабленным иммунитетом бактерии могут вызвать даже сепсис и пневмонию.
По словам доктора Ная, типы бактерий на гаджетах на самом деле зависят от сферы деятельности владельца. Так, на телефонах медработников может появиться целый ряд бактерий, наиболее распространенными из которых являются Pseudomonas aeruginosa (вызывает серьезные респираторные и кожные инфекции) и Acinetobacter baumannii (может вызвать менингит). Однако гаджеты остальных людей тоже опасны. Через смартфоны чаще всего распространяются грамположительные споровые бактерии. Они приводят к отравлениям и другим проблемам с ЖКТ.
Кроме того, почти все поверхности телефонов переносят распространенные опасные бактерии E. coli и фекальные стрептококки. Они обычно попадают на смартфоны через наши руки. Так, среднестатистический человек в день трогает около 150 различных предметов и даже больше, если пользуется общественным транспортом. Каждая из этих поверхностей может привести к заражению более опасными бактериями.
Бактерии попадают на руки, потом, как правило, оказываются на наших смартфонах, а затем переходят от предмета к предмету, к которым мы прикасаемся в течение дня. Ситуация усугубляется, если человек берет телефон с собой в туалет. Там бактерии естественным образом попадают на наши руки, а затем на телефоны и так далее, пока обе поверхности не станут чистыми. Это может привести к распространению бактерий за обеденным столом, если использовать смартфон во время еды.
Исследователи подчеркивают, что телефоны нужно очищать. Нужно отключить гаджет, снять чехол и промыть его горячей мыльной водой. Также протрите внешнюю поверхность телефона безворсовой тканью, чтобы убрать пыль и мусор. Чтобы очистить порты, используйте деревянную зубочистку. Также нужно использовать салфетку, пропитанную 70% изопропиловым спиртом, чтобы очистить внешнюю поверхность телефона. Кроме того, надо регулярно мыть руки и ежедневно дезинфицировать смартфон.
Телефоны вредны не только потому, что через них распространяются бактерии. Так, синий свет экранов смартфонов и планшетов вызывает ускоренный рост и старение костей, а также раннее половое созревание.