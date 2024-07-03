Ученые объяснили, почему не стоит закрывать нос во время чихания

Сезон аллергии — тяжелое время для людей, которые ею страдают. В такие периоды слезятся глаза, першит в горле, и аллергики не могут сдержаться, чтобы не чихнуть. Подобные симптомы беспокоили одного водителя. Он посчитал, что за рулем лучше не закрывать глаза, поэтому закрыл рот и нос, чтобы сдержать чихание. Вскоре мужчина продолжил чихать, причем начал чувствовать сильную боль в шее и отек.