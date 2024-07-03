Ученые объяснили, почему не стоит закрывать нос во время чихания

Сдерживание чихания может привести к травме. Ученые признают, что такое происходит редко, но все же это случается, пишет IFLScience.
Эксперты перечислили несколько возможных травм.
Разрыв дыхательного горла
Сезон аллергии — тяжелое время для людей, которые ею страдают. В такие периоды слезятся глаза, першит в горле, и аллергики не могут сдержаться, чтобы не чихнуть. Подобные симптомы беспокоили одного водителя. Он посчитал, что за рулем лучше не закрывать глаза, поэтому закрыл рот и нос, чтобы сдержать чихание. Вскоре мужчина продолжил чихать, причем начал чувствовать сильную боль в шее и отек.
Водитель отправился в отделение неотложной помощи. Там он уже услышал треск в шее. Рентген обнаружил хирургическую эмфизему — травматическое повреждение, при котором воздух просачивается под кожу. Причиной этого стал разрыв в горле. Эксперты подчеркивают, что ранее такие случаи не фиксировались.
Симптом Хаммана
Еще один неприятный случай произошел с 34-летним мужчиной. Он зажал нос и рот во время чихания, после чего почувствовал «хлопанье в шее». Затем ему стало больно глотать, его голос изменился, и он решил обратиться к врачу.
Врачи диагностировали у пациента симптом Хаммана. Это потрескивание, возникающее, когда сердце бьется о ткани, наполненные воздухом. Дальнейшее сканирование показало перелом в задней части шеи. Эксперты предупреждают, что блокирование чихания с помощью закрытых ноздрей и рта — это опасный маневр, который может привести к многочисленным осложнениям, таким как перфорация барабанной перепонки и даже разрыв церебральной аневризмы.
Перелом щеки
Задержка чихания может усугубить существующие травмы. Так произошло с 38-летним мужчиной, пытавшимся остановить чихание: у него опухла щека. В итоге выяснилось, что он ходил с невыявленным переломом правой гайморовой пазухи, что и вызвало подкожную эмфизему лица.
Исследователи отмечают, что названные случаи — редкие последствия сдерживания чихания. Однако они подчеркивают, что это может быть опасно, ведь, по сути, вы пытаетесь сдержать поток воздуха, движущийся со скоростью около 56 км/час.
Кстати, некоторые люди начинают чихать при свете солнца. Почему так происходит, можно узнать тут.
Айгуль Сабитова