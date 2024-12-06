Ученые объяснили, почему не стоит охотиться на возрастных животных

Ученые бьют тревогу: охота на старых и опытных животных разрушает социальные связи внутри популяций и уничтожает знания, важные для их выживания. Исследователи проанализировали данные более чем 9 тыс. научных работ и выяснили, что старшие особи играют ключевую роль в сохранении вида. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, о них рассказал The Guardian.
Пожилые животные накапливают знания, которые помогают всей популяции приспосабливаться к изменениям окружающей среды, находить еду и избегать хищников. Например, старшие самки слонов учат младших отличать друзей от врагов. Пожилые косатки эффективнее молодых охотятся на лосося. Потеря таких «наставников» может обернуться катастрофой для популяции.
«Представьте себе рыбу в океане. Шансы найти лучшее место для охоты или размножения для нее практически равны нулю. Вот почему так важно следовать успешным стратегиям, передаваемым из поколения в поколение», — сказал биолог из Университета Маккуори (Сидней) Кулум Браун.
Эколог Келлер Копф из Университета Чарльза Дарвина (Австралия) отметил, что старшие особи передают накопленный опыт новым поколениям. Многие животные каждый день используют стратегии, разработанные их предками. Это касается и выбора мест для размножения, и поиска пищи. Более того, во многих популяциях есть феномен «бабушки» — после завершения репродуктивного периода пожилые животные помогают молодым воспитывать потомство.
Однако именно пожилые животные чаще всего становятся добычей охотников. С их гибелью умирают культура и опыт, необходимые для выживания всей популяции. Копф и его коллеги предлагают защищать старших животных на законодательном уровне. Например, запретить трофейную охоту на пожилых слонов с крупными бивнями.