Ученые объяснили, почему не стоит охотиться на возрастных животных

Ученые бьют тревогу: охота на старых и опытных животных разрушает социальные связи внутри популяций и уничтожает знания, важные для их выживания. Исследователи проанализировали данные более чем 9 тыс. научных работ и выяснили, что старшие особи играют ключевую роль в сохранении вида. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, о них рассказал The Guardian.