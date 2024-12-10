Ученые объяснили, почему нам нравится гладить траву

Как пишет Popular Science, в одном из экспериментов участники сидели в клинической среде с закрытыми глазами, и им предлагали прикоснуться к различным материалам: листу живого растения лотос; искусственному листу лотоса, сделанному из смолы; куску мягкой ткани; металлической пластине. Ученые сканировали мозг реципиентов с помощью инфракрасной спектроскопии, пытаясь обнаружить изменения в мозговом кровотоке и активности центральной нервной системы. Исследование показало, что прикосновение к живому листу растения приводит к заметной успокаивающей реакции в сравнении с другими материалами. В эксперименте участвовали 14 человек.
По словам профессора биоразнообразия в Оксфордском университете Кети Уиллис, у каждого человека есть миллионы рецепторов, которые реагируют на разные тактильные стимулы, распределенные по нашей коже. При этом на некоторых частях тела — например, лице или руках — эти рецепторы более плотные. В связи с этим эти области гораздо более восприимчивы к внешним физическим стимулам, включая прикосновения.
Кроме того, в коже человека находится несколько различных видов рецепторов, которые стимулируются механическим прикосновением, температурой и химическими веществами. Наша кожа, мышцы, суставы и большинство наших внутренних органов также содержат болевые рецепторы, активизирующихся под действиями, которые потенциально повреждают ткани.
Когда мы трогаем что-то, эти рецепторы активируются и генерируют сигналы, которые передаются по сенсорным нервам к нейронам спинного мозга и к области таламуса в головном мозге. После этого нейроны в области таламуса передают сигналы в другие части мозга, которые вызывают множество различных реакций.
Таким образом, эта реакция — физический ответ на стимулы, передаваемые биологией прикосновения.