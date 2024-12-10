Ученые объяснили, почему нам нравится гладить траву

Как пишет Popular Science, в одном из экспериментов участники сидели в клинической среде с закрытыми глазами, и им предлагали прикоснуться к различным материалам: листу живого растения лотос; искусственному листу лотоса, сделанному из смолы; куску мягкой ткани; металлической пластине. Ученые сканировали мозг реципиентов с помощью инфракрасной спектроскопии, пытаясь обнаружить изменения в мозговом кровотоке и активности центральной нервной системы. Исследование показало, что прикосновение к живому листу растения приводит к заметной успокаивающей реакции в сравнении с другими материалами. В эксперименте участвовали 14 человек.