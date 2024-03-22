Ученые объяснили, почему люди хотят есть после застолья

Когда человек после плотного завтрака, обеда или ужина снова хочет чем-то перекусить, это не всегда значит просто чрезмерный аппетит. Ученые из США и Бразилии провели исследование на мышах, которое показало, что за такое поведение отвечает мозговая цепь. Она управляется клетками, активирующими поиск вкусной еды, и, как предполагают специалисты, она есть и у людей. Работа опубликована в журнале Nature Communications.