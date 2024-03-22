Ученые объяснили, почему люди хотят есть после застолья

Когда человек после плотного завтрака, обеда или ужина снова хочет чем-то перекусить, это не всегда значит просто чрезмерный аппетит. Ученые из США и Бразилии провели исследование на мышах, которое показало, что за такое поведение отвечает мозговая цепь. Она управляется клетками, активирующими поиск вкусной еды, и, как предполагают специалисты, она есть и у людей. Работа опубликована в журнале Nature Communications.
Нейронная сеть была обнаружена в области ствола мозга, называемой периакведуктальной серой (PAG) — эволюционно древней части мозга, которая сохранила сходные функции у мышей и людей.
PAG обычно связан с паническими реакциями. Когда активируется эта область, у особей возникает страх и растерянность, однако стимуляция только одной части PAG индуцирует поиск пищи у грызунов.
Когда стимулировался клеточный кластер внутри PAG, мыши переходили к поиску еды. Они отдавали предпочтение не только сверчкам, но и высококалорийной и жирной пище. Желание перекусить было настолько сильным, что грызуны были готовы подвергнуться легкому удару тока, чтобы получить грецкий орех, что не является нормальным поведением животных.
Исследователи рассказали, что такие повадки больше связаны с желанием, а не с голодом.
Также ученые протестировали противоположный сценарий. Они подвергли клетки PAG генной модификации, чтобы активность снижалась под воздействием света. В итоге такие мыши не проявляли интереса к пище даже в том случае, когда они действительно были голодными.
Специалисты уверены, что такие же клетки существуют и в мозге людей. Авторы работы предположили, что если их активация оказывает на человека такое же воздействие, как и на мышей, то открытие может помочь найти новые способы борьбы с расстройствами пищевого поведения.
Ранее нейробиологи нашли способ отключать чувство страха в мозге.
Анна Морозова