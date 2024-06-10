Ученые объяснили особенность неизвестного сигнала из космоса

«На орбите находится несколько телескопов, которые работают в рентгеновском диапазоне. Получается, что, когда приходит сигнал из космоса от какого-то объекта — именно вспышка рентгеновская, на телескопы приходит сообщение посмотреть в ту или иную сторону. Там определяются приблизительные координаты, где должен находиться источник излучения рентгеновского. Мы же наводимся с помощью оптических телескопов, и основная задача — подтвердить, что в оптическом диапазоне этот объект тоже наблюдается. Это очень редкое явление. Всего лишь два-три из десятка тысяч таких сообщений принесли успех, удалось зафиксировать не больше дюжины объектов в оптическом диапазоне. Теперь мы говорим о том, что австралийский радиотелескоп смог навестись и тоже отнаблюдал, только не в оптике, а в радиодиапазоне», — рассказал Иванов.