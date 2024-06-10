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Ученые объяснили особенность неизвестного сигнала из космоса

Исследователи из Австралии зафиксировали длинный радиосигнал, источником которого может быть белый карлик или нейтронная звезда. Астроном из России Гончаров рассказал, что такие сигналы — крайне необычное явление.

Источник: CSIRO/A. Cherne

Австралийские ученые 5 июня опубликовали в журнале Nature исследование о радиотранзиенте (это радиоизлучающий космический объект) с периодом 54 минуты, который обозначили как ASKAP 1935+2148.

«Длиннопериодные радиотранзиенты — это новый класс экстремальных астрофизических событий, из которых известно только три», — сказано в аннотации к исследованию. В периоде этого радиотранзиента были зафиксированы сильный поляризованный импульс длиной 10−50 секунд, более слабый (в 26 раз) импульс длиной 370 миллисекунд и затем интервал без импульсов. Исследователи предположили, что сигнал может излучать белый карлик (угасающая звезда) или магнетар (нейтронная звезда), «но консенсуса не возникло».

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров в беседе с РБК предположил, что радиосигнал мог излучать магнетар.

«Длинный период — это необычно и пока необъяснимо, но астрономы постараются все объяснить естественными причинами. Для любителей поиска внеземных цивилизаций — хорошая или плохая новость в том, что экзотические транзиенты типа этого неотличимы от сигналов цивилизаций в принципе. Т.е. если нет другого занятия, энтузиасты уже могут ходить с плакатами “Мы их нашли!”, — сказал Гончаров. При этом он отметил, что астрономы с большой вероятностью откажутся подтвердить, что это сигнал от инопланетян, так как ученые плохо знакомы с магнетарами.

В разговоре с РБК заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов пояснил, в чем особенность замеченного австралийскими учеными явления.

«На орбите находится несколько телескопов, которые работают в рентгеновском диапазоне. Получается, что, когда приходит сигнал из космоса от какого-то объекта — именно вспышка рентгеновская, на телескопы приходит сообщение посмотреть в ту или иную сторону. Там определяются приблизительные координаты, где должен находиться источник излучения рентгеновского. Мы же наводимся с помощью оптических телескопов, и основная задача — подтвердить, что в оптическом диапазоне этот объект тоже наблюдается. Это очень редкое явление. Всего лишь два-три из десятка тысяч таких сообщений принесли успех, удалось зафиксировать не больше дюжины объектов в оптическом диапазоне. Теперь мы говорим о том, что австралийский радиотелескоп смог навестись и тоже отнаблюдал, только не в оптике, а в радиодиапазоне», — рассказал Иванов.