Ученые объяснили, как жара лишает человека жизни

Кроме того, жара резко повышает нагрузку на сердце, особенно у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Это также происходит из-за прилива крови к коже для охлаждения организма. В результате происходит снижение артериального давления. Сердце начинает работать быстрее, перекачивая кровь, чтобы человек не потерял сознание.