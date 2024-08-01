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Ученые объяснили, как распространяются слухи

Распространение ложной информации рассмотрено на примере процесса ядерного деления.

Источник: Bewakoof.com Official/Unsplash

Ученые из Китая разработали уникальную модель, в которой распространение слухов рассматривается через призму ядерного деления. В ходе этого процесса одно атомное ядро расщепляется на два или три ядра с похожими массами. Исследование опубликовано в журнале AIP Advances.

Слухи действуют как нейтроны, которые переходят от одного человека к другому. Ученые выделили две основные группы людей: те, кто распространяет слухи сразу после их получения (аналогично нестабильному ядру урана-235) и те, кто сначала анализирует полученную информацию, а затем передает ее дальше (аналогично более стабильному ядру урана-238, которое требует больше времени для запуска реакции).

Образно говоря, процесс распространения слухов начинается с нейтрона (то есть слуха), который сталкивается с ядром (то есть человеком). В процессе деления высвобождается энергия, которую ученые сравнили с социальным воздействием сплетен (лайками, комментариями в интернете и обсуждениями темы).

В результате серии экспериментов ученые выяснили, что их модель полностью описывает процесс распространения слухов с учетом индивидуальных различий в поведении людей. Также разработка количественно оценивает социальное воздействие сплетен. Это помогает лучше понять и предсказать «раздувание» ложной информации.

Помимо прочего, модель показала, что высокий уровень образования и критического мышления у людей уменьшает вероятность распространения слухов.

Это подчеркивает важность популяризации образовательных программ и повышения медиаграмотности для борьбы с дезинформацией и фейками.

Специалисты посоветовали правительствам и СМИ мониторить информацию в начале ее распространения. Официальные источники должны моментально реагировать на фейки и предоставлять реальные данные о происходящем.

Однако слухи — это не всегда плохо. Психологи выяснили, что сплетни на работе повышают настроение сотрудников и снижают текучесть кадров.

Анна Морозова