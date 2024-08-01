Ученые объяснили, как распространяются слухи

Слухи действуют как нейтроны, которые переходят от одного человека к другому. Ученые выделили две основные группы людей: те, кто распространяет слухи сразу после их получения (аналогично нестабильному ядру урана-235) и те, кто сначала анализирует полученную информацию, а затем передает ее дальше (аналогично более стабильному ядру урана-238, которое требует больше времени для запуска реакции).