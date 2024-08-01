Ученые объяснили, как распространяются слухи

Ученые из Китая разработали уникальную модель, в которой распространение слухов рассматривается через призму ядерного деления. В ходе этого процесса одно атомное ядро расщепляется на два или три ядра с похожими массами. Исследование опубликовано в журнале AIP Advances.
Слухи действуют как нейтроны, которые переходят от одного человека к другому. Ученые выделили две основные группы людей: те, кто распространяет слухи сразу после их получения (аналогично нестабильному ядру урана-235) и те, кто сначала анализирует полученную информацию, а затем передает ее дальше (аналогично более стабильному ядру урана-238, которое требует больше времени для запуска реакции).
Образно говоря, процесс распространения слухов начинается с нейтрона (то есть слуха), который сталкивается с ядром (то есть человеком). В процессе деления высвобождается энергия, которую ученые сравнили с социальным воздействием сплетен (лайками, комментариями в интернете и обсуждениями темы).
В результате серии экспериментов ученые выяснили, что их модель полностью описывает процесс распространения слухов с учетом индивидуальных различий в поведении людей. Также разработка количественно оценивает социальное воздействие сплетен. Это помогает лучше понять и предсказать «раздувание» ложной информации.
Это подчеркивает важность популяризации образовательных программ и повышения медиаграмотности для борьбы с дезинформацией и фейками.
Специалисты посоветовали правительствам и СМИ мониторить информацию в начале ее распространения. Официальные источники должны моментально реагировать на фейки и предоставлять реальные данные о происходящем.
Однако слухи — это не всегда плохо. Психологи выяснили, что сплетни на работе повышают настроение сотрудников и снижают текучесть кадров.
Анна Морозова