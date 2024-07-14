Ученые объяснили, как работает материнская интуиция.

В феномен можно верить или не верить, но ученые, тем не менее, выяснили, что женщины, сообщавшие о более высоком уровне материнской интуиции, также были на более высоком уровне удовлетворены своей жизнью. К тому же, чем больше мать была уверена в своей способности реагировать на сигналы и потребности своего ребенка, тем эффективнее она это делала на самом деле.