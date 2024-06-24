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Ученые объяснили, как клетчатка сохраняет чувство сытости

Это стоит учитывать при выборе диеты.

Источник: Freepik

Исследователи из Imperial College London (Англия) объяснили, почему клетчатка помогает долго чувствовать сытость. Их статья опубликована в журнале Science.

Ученые провели эксперимент с группой здоровых взрослых. Четыре дня подряд они получали различную пищу, включая продукты с высоким и низким содержанием клетчатки: яблоки, нут, морковь, сладости и белый хлеб. Испытуемым установили эндоскопические трубки — гибкие трубки, спускающиеся в тонкую кишку.

Это позволило специалистам взять образцы химуса (жидкого или полужидкого содержимого желудка или кишечника) участников до и после еды. Эксперты проанализировали эти образцы и выяснили, что продукты с высоким содержанием клетчатки изменяют микробиом (сообщество микроорганизмов). Также они больше стимулируют высвобождение тирозина — гормона, снижающего аппетит, — из клеток подвздошной кишки.

Ученые также определили некоторые ключевые метаболиты (небольшие молекулы, образующиеся в результате расщепления пищи, которые вызывают высвобождение тирозина).

Работа исследователей важна для разработки диетических рекомендаций.

«Если мы сможем найти способы доставлять определенные продукты в нужные отделы кишечника, это может помочь людям, которые борются с лишним весом, давая им больше контроля над аппетитом», — добавил профессор Гэри Фрост, один из авторов исследования.

Напомним, недавно ученые назвали продукт, который помогает избавиться от ненужных килограммов.

Айгуль Сабитова