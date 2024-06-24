Ученые объяснили, как клетчатка сохраняет чувство сытости

Это позволило специалистам взять образцы химуса (жидкого или полужидкого содержимого желудка или кишечника) участников до и после еды. Эксперты проанализировали эти образцы и выяснили, что продукты с высоким содержанием клетчатки изменяют микробиом (сообщество микроорганизмов). Также они больше стимулируют высвобождение тирозина — гормона, снижающего аппетит, — из клеток подвздошной кишки.