Ученые объяснили, что такое мурашки по коже

Одна из основных причин появления мурашек на коже — сильные эмоции, которые являются либо плохими (например, страх), либо хорошими (например, во время прослушивания приятной музыки).
Ощущения ползающих по коже мурашек чаще всего возникают в области тела, где расположено больше нервных окончаний — руки, голени, но их практически не бывает, например, в районе бедер.
Специалисты из Пермского Политеха рассказали, что также пиломоторный рефлекс или пилоэрекция, то есть мурашки, появляются при изменении температуры тела или окружающей среды. Сигнал от гипоталамуса (участок головного мозга, который управляет нервной системой человека) передается по нерву к мышце, окружающей корень каждого волоска. Она сокращается, и волоски приподнимаются. Так на коже появляются мелкие видимые бугорки.
Пилоэрекция — это рудимитарный рефлекс, доставшийся нам от предков, которые были покрыты густыми волосами по всему телу. Пилоэрекция позволяла человеку защитить организм от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Сейчас же это явление скорее говорит об эмоциональном состоянии, а не помогает людям.
Мурашки не равно гусиная кожа
Гусиная кожа — явление постоянное. Это маленькие, чаще всего телесного или коричневатого цвета бугорки на коже человека. Причиной их появления становятся заблокированные волосяные фолликулы, в отверстиях которых скапливается избыточный кератин или секрет сальных желез.
Некоторые исследования показывают, что гусиная кожа передается по наследству. Эта особенность не несет никакой опасности здоровью человека. Явление возможно и при дерматологических заболеваниях, например, атопическом дерматите. Также бугорки характерны для людей с сухой кожей.
Сигнал к болезни
Частое появление мурашек часто связывают с некоторыми прогрессирующими заболеваниями нервной системы. К ним относятся различные невропатии и астичный парез — снижение силы мышц, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы или периферического нерва, сдавление или ущемление нерва.
В чем секрет массажера «мурашка»
Массажер «мурашка» выглядит как венчик с 8−12 проволоками, на конце которых расположены маленькие шарики. Он стимулирует нервные окончания, и волны нервных импульсов распространяются по всему организму, что внешне проявляется мурашками.
Такое тактильное воздействие улучшает работу органов и структур организма, снимает напряжение, расслабляет тело и при этом ускоряет кровообращение и течение лимфы.
Интуитивные мурашки
Мурашки — это физиологическая реакция на внешние стимулы. Если человек заметил их появление при интуитивном решении, то он, скорее всего, понимает, что в данной ситуации у него появляется легкое возбуждение нервной системы, которое и вызывает пилоэрекцию.
Однако специалисты ПНИПУ подчеркивают, что не стоит делать выводы о том, что любая ситуация, требующая принятия решения, будет сопровождаться подобным возбуждением.
Некоторые из нас могут контролировать мурашки. Ученые рассказали, какие люди обладают этой способностью.
Анна Морозова