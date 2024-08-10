Ученые объяснили, что такое мурашки по коже

Специалисты из Пермского Политеха рассказали, что также пиломоторный рефлекс или пилоэрекция, то есть мурашки, появляются при изменении температуры тела или окружающей среды. Сигнал от гипоталамуса (участок головного мозга, который управляет нервной системой человека) передается по нерву к мышце, окружающей корень каждого волоска. Она сокращается, и волоски приподнимаются. Так на коже появляются мелкие видимые бугорки.