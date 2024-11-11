Ученые объяснили, что пролетело в небе над Казанью

Старший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Василий Румянцев сообщил в беседе с РБК, что над городом пролетел вошедший в атмосферу Земли искусственный космический объект. По мнению эксперта, это были части китайской космической ракеты.
«Судя по каталогу Space-Track, 10 ноября три китайских ступени сгорели в атмосфере. Возможно, одну из них видели в Казани», — сообщил Румянцев.
10 ноября от китайской орбитальной станции «Тяньгун» отстыковался грузовой космический корабль «Тяньчжоу-7». Отстыковка произошла в 11:30 мск, через несколько часов аппарат вошел в атмосферу Земли и сгорел. Часть обломков упала в южной части Тихого океана.
Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО Александр Иванов также подтвердил, что в небе над Казанью могли пролететь части или обломки космического аппарата.
«Это космический мусор. Учитывая, что сейчас самое большое количество аппаратов на орбите модели Starlink, и они, как правило, падают. Фактор, который мог сыграть роль, — это вспышки на Солнце», — сказал Иванов.
Солнечные вспышки часто становятся причиной поломок космических аппаратов, после чего объекты сходят с орбиты, добавил эксперт.