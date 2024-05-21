Ученые объяснили, чем опасны недосыпы для людей с лишним весом

Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме выяснили, что на людей с лишним весом недосыпы влияют заметнее, чем на тех, у кого его нет. Эксперты провели исследование, которое охватило 61 подростка. У 30 из них были избыточный вес или ожирение, а у 31 — нет. Эксперты проанализировали данные с апреля по октябрь 2023 года.
После двух суток с нормальным сном участники исследования одну ночь спали достаточно (в среднем 8 часов 54 минуты), а вторую — ограниченно (в среднем 4 часа 12 минут). Оказалось, что чувствительность к недосыпанию зависит от индекса массы тела. Так, у подростков с более высоким уровнем ожирения после 4 часов сна наблюдалось снижение когнитивных способностей и внимания по сравнению с участниками с нормальным весом. При достаточном количестве часов отдыха различий не было.
Улучшение гигиены и продолжительности сна в этой группе может положительно повлиять на их когнитивное здоровье.
Ранее ученые выяснили, что женщины страдают от недосыпа чаще, чем мужчины.
Айгуль Сабитова