Ученые объяснили, чем опасны недосыпы для людей с лишним весом

Ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме выяснили, что на людей с лишним весом недосыпы влияют заметнее, чем на тех, у кого его нет. Эксперты провели исследование, которое охватило 61 подростка. У 30 из них были избыточный вес или ожирение, а у 31 — нет. Эксперты проанализировали данные с апреля по октябрь 2023 года.