Ученые объяснили, чем грозит долгое пребывание у телевизора

Они провели проспективное (то есть оценивающее влияние какого-либо фактора) когортное (без вмешательств) исследование. Они проанализировали данные почти 408 тысяч жителей Великобритании, у которых на момент включения в наблюдение (2006−2010 годы) не было деменции, болезни Паркинсона или инсульта. Их возраст составлял 37 лет-73 года (в среднем 55,8 года), 54,93% были женщины. Медианная продолжительность наблюдения составила 12,6 года. В дополнительной подгруппе из 40 692 участников эксперты оценили результаты МРТ мозга, выполненной в 2014 году.