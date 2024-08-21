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Ученые объяснили, чем грозит долгое пребывание у телевизора

Такой досуг повышает в том числе риск инсульта.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Длительный просмотр ТВ-передач опасен для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Китая и Нидерландов. Их работа опубликована в Journal of the American Medical Directors Association.

Они провели проспективное (то есть оценивающее влияние какого-либо фактора) когортное (без вмешательств) исследование. Они проанализировали данные почти 408 тысяч жителей Великобритании, у которых на момент включения в наблюдение (2006−2010 годы) не было деменции, болезни Паркинсона или инсульта. Их возраст составлял 37 лет-73 года (в среднем 55,8 года), 54,93% были женщины. Медианная продолжительность наблюдения составила 12,6 года. В дополнительной подгруппе из 40 692 участников эксперты оценили результаты МРТ мозга, выполненной в 2014 году.

За время наблюдения у участников выявили 5 227 случаев деменции, 2 308 — болезни Паркинсона и 6 822 — инсульта. Оказалось, что у тех, кто проводил за экраном пять и более часов в день, был значительно повышен риск этих заболеваний и нарушений по сравнению с теми, кто смотрел ТВ менее 0−1 часа.

Также прослеживалась обратная корреляция между временем просмотра и объемами серого вещества мозга и гиппокампа. Интересно, что касательно использования компьютера таких закономерностей выявлено не было.

Таким образом, длительный досуг перед телевизором повышает риск развития деменции, болезни Паркинсона и инсульта в зрелом и пожилом возрасте.

У многих есть привычка засыпать перед включенным ТВ. Однако это мешает выработке мелатонина и приводит к серьезному заболеванию.