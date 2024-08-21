Ученые объяснили, чем грозит долгое пребывание у телевизора

Длительный просмотр ТВ-передач опасен для здоровья. К такому выводу пришли ученые из Китая и Нидерландов. Их работа опубликована в Journal of the American Medical Directors Association.
Они провели проспективное (то есть оценивающее влияние какого-либо фактора) когортное (без вмешательств) исследование. Они проанализировали данные почти 408 тысяч жителей Великобритании, у которых на момент включения в наблюдение (2006−2010 годы) не было деменции, болезни Паркинсона или инсульта. Их возраст составлял 37 лет-73 года (в среднем 55,8 года), 54,93% были женщины. Медианная продолжительность наблюдения составила 12,6 года. В дополнительной подгруппе из 40 692 участников эксперты оценили результаты МРТ мозга, выполненной в 2014 году.
За время наблюдения у участников выявили 5 227 случаев деменции, 2 308 — болезни Паркинсона и 6 822 — инсульта. Оказалось, что у тех, кто проводил за экраном пять и более часов в день, был значительно повышен риск этих заболеваний и нарушений по сравнению с теми, кто смотрел ТВ менее 0−1 часа.
Также прослеживалась обратная корреляция между временем просмотра и объемами серого вещества мозга и гиппокампа. Интересно, что касательно использования компьютера таких закономерностей выявлено не было.
Таким образом, длительный досуг перед телевизором повышает риск развития деменции, болезни Паркинсона и инсульта в зрелом и пожилом возрасте.
У многих есть привычка засыпать перед включенным ТВ. Однако это мешает выработке мелатонина и приводит к серьезному заболеванию.