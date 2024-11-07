Ученые обследуют часть Охотского моря с наибольшим влиянием вод с Фукусимы

Оператор АЭС компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.