Ученые обследуют часть Охотского моря с наибольшим влиянием вод с Фукусимы

«Пятого ноября 2024 года из порта Владивосток вышла научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН на НИС “Академик Опарин” … Несмотря на то, что результаты предыдущих исследований показали отсутствие угрозы радиационной безопасности морских акваторий России в связи со сливом загрязненных вод с АЭС “Фукусима-1”, экспедиция проведет дополнительное обследование южной части Охотского моря и района Курильских островов, наиболее подверженных воздействию “фукусимских” вод», — говорится в сообщении.
Помимо оценки радиологического состояния вод, экспедицией будут выполнены комплексные съемки на северо-восточном шельфе Сахалина в районах разработки и добычи углеводородных ресурсов, проведено исследование структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном. В экспедиции участвуют сотрудники и аспиранты ТОИ ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН, а также студенты ДВФУ. Это уже третий в этом году рейс, направленный на исследование возможного радиационного загрязнения Тихого океана.
Оператор АЭС компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году (1 апреля 2024 года — 31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.