Ученые обратили вспять старение мозга плодовых мушек

Несмотря на то, что генетическое вмешательство было направлено только на нейроны, оно улучшило общее состояние здоровья мух. Они жили на 25−30% дольше, при этом демонстрируя признаки улучшения работы мозга, а также маркеры улучшения здоровья в других системах органов.