Ученые обнаружили животное, обращающее свое старение вспять

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Гребневики — похожие на медуз существа, распространенные в мировом океане.
Предыдущие исследования показали, что M. leidyi значительно уменьшает свои размеры и массу тела во время голодания, что служит способом выживания в периоды нехватки энергии, однако эксперименты исключили возможность обратного старения в этих условиях.
В новом эксперименте биологи обнаружили, что при получении травмы морской грецкий орех способен за несколько недель вернутся из взрослого состояния в стадию личинки. Аналогичный эффект может произойти при отсутствии пищи, однако это наблюдается гораздо реже.
В будущем ученые намерены раскрыть молекулярный механизм, управляющий процессом обратного развития гребневиков.