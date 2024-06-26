Ученые обнаружили загадочные «бессмертные» звезды

Обычно считают, что вокруг центра Млечного Пути вращаются наиболее старые звезды. Однако, как показывают наблюдения, это не всегда так. Многие находящиеся там звезды выглядят моложе, чем это предполагают общепринятые теории. Почему так может происходить, объяснили эксперты из Стокгольмского университета.
Они предполагают, что эти звезды могут быть условно «бессмертными», так как питаются частицами темной материи, которая сконцентрирована вокруг центра галактики.
Как показало компьютерное моделирование, частицы темной материи, захваченные гравитацией этих звезд, могут сталкиваться и «аннигилировать» внутри звезды, превращаясь в обычные частицы. При этом выделяется довольно много энергии.
Исследователи считают, что этот ее дополнительный источник способен поддерживать стабильность звезды и потенциально делать ее «бессмертной». Причем она будет такой даже после того, как ее запасы водорода иссякнут.
Таким образом, возраст этих звезд не укладывается в существующие космологические теории, а их «вечную молодость» обеспечивает экзотический способ пополнения энергии.
Кстати, а вы знаете, почему наша галактика называется «Млечный путь»? Об этом можно прочитать тут.
Айгуль Сабитова