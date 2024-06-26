Ученые обнаружили загадочные «бессмертные» звезды

Обычно считают, что вокруг центра Млечного Пути вращаются наиболее старые звезды. Однако, как показывают наблюдения, это не всегда так. Многие находящиеся там звезды выглядят моложе, чем это предполагают общепринятые теории. Почему так может происходить, объяснили эксперты из Стокгольмского университета.