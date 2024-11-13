Ученые обнаружили загадочного светящегося моллюска в Тихом океане

Исследователи Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (Калифорния, США) обнаружили новый вид морского моллюска, который светится в темноте. Он получил название Bathydevius caudactylus. Новый вид описан в журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, о нем сообщает CNN.
Обитающий на большой глубине Bathydevius caudactylus впервые был замечен в феврале 2000 года в ходе глубоководной экспедиции в заливе Монтерей (Тихий океан). За 20 лет исследований ученые встречали Bathydevius более 150 раз и были поражены его уникальными адаптациями к жизни на глубинах от 1000 до 4000 м — в так называемой полуночной зоне.
Исследователи отмечают, что Bathydevius обладает совершенно необычным внешним видом: он похож на «мегафон с пернатым хвостом» в виде пальцевидных выступов. Организм имеет массивную чашеобразную структуру с капюшоном, которым он ловит добычу. Между отростками на плоском хвосте видны его внутренние органы. У него есть нога, как у улитки. Именно она и привела к замешательству ученых: долгое время она не давала определить, к какому виду относится моллюск.
Этот глубоководный житель светится в темноте благодаря биолюминесценции, которая не характерна для голожаберных моллюсков. В тканях этого животного можно найти светящиеся гранулы, которые создают «звездный» эффект на его капюшоне. Ученые стремятся понять, какие химические и генетические механизмы стоят за этим явлением и как оно возникло у этого моллюска.
Моллюск также может отбрасывать светящиеся части своего тела, чтобы отвлекать хищников, — прямо как ящерица. Ученые отмечают, что это довольно редкая адаптация среди глубоководных животных и пример эволюционных особенностей, присущих глубоководным обитателям.
В отличие от других морских слизней, Bathydevius — гермафродит (то есть организм, который имеет одновременно женские и мужские половые органы). Эта особенность помогает ему выживать в экстремальных условиях. Он может откладывать яйца на морском дне, временно прикрепляясь к нему с помощью своей ноги. В опасной ситуации он использует прозрачное тело для маскировки, а быстрые движения капюшона позволяют ему спасаться бегством.
Ученые отмечают, что этот вид может оказаться под угрозой исчезновения из-за глубоководной добычи полезных ископаемых. Облака загрязняющих веществ, которые поднимаются в процессе добычи, вредят этому хрупкому животному.