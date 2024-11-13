Ученые обнаружили загадочного светящегося моллюска в Тихом океане

Исследователи отмечают, что Bathydevius обладает совершенно необычным внешним видом: он похож на «мегафон с пернатым хвостом» в виде пальцевидных выступов. Организм имеет массивную чашеобразную структуру с капюшоном, которым он ловит добычу. Между отростками на плоском хвосте видны его внутренние органы. У него есть нога, как у улитки. Именно она и привела к замешательству ученых: долгое время она не давала определить, к какому виду относится моллюск.