Ученые обнаружили внезапное пробуждение огромной черной дыры

По словам ученых, впервые изменение светимости в непримечательном участке далекого космоса заметили в 2019 году. Специалисты впервые смогли наблюдать подобный процесс в реальном времени.
Проснувшаяся черная дыра расположена в центре галактики под названием SDSS1335+0728. Ее масса в 1 млн раз превышает массу Солнца.
Исследователи обнаружили, что недавно галактика удвоила яркость в среднем инфракрасном диапазоне, стала в четыре раза ярче в ультрафиолетовом диапазоне и как минимум в 10 раз ярче в рентгеновском диапазоне.
Астрономы также выдвинули альтернативную теорию свечения ядра далекой галактики, связав его с событием приливного разрушения — процесса, при котором черная дыра разрывает на части близко подошедшую звезду. Однако такие происшествия обычно длятся не более года.