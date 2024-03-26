Ученые обнаружили в Сибири новый вид уникальных сусликов

Кроме того, ученые открыли новый вид сусликов. Это эндемики, то есть уникальные животные, обитающие только в определенной местности. Речь идет о грызунах, населяющих относительно небольшую территорию между берегом Оби и западными склонами Кузнецкого Алатау. Для этих грызунов характерна более темная, нежели у сородичей, окраска, они крупнее своих собратьев и обладают еще рядом особенностей.