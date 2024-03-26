Ученые обнаружили в Сибири новый вид уникальных сусликов

Ученые выяснили, что некогда суслики разделились на четыре главных вида. Это произошло свыше шести миллионов лет назад. Согласно результатам нынешних изысканий, маленькие грызуны Евразии появились раньше, чем предполагалось, рассказали в Красноярском научном центре СО РАН, специалисты которого участвовали в исследовании.
Кроме того, ученые открыли новый вид сусликов. Это эндемики, то есть уникальные животные, обитающие только в определенной местности. Речь идет о грызунах, населяющих относительно небольшую территорию между берегом Оби и западными склонами Кузнецкого Алатау. Для этих грызунов характерна более темная, нежели у сородичей, окраска, они крупнее своих собратьев и обладают еще рядом особенностей.
Исследователи отметили, что численность представителей этого вида очень невелика. И вообще, по словам ученых, с конца прошлого века в Сибири фиксируется резкое сокращение численности всех популяций этих грызунов. Некоторым видам сусликов грозит исчезновение.
Результаты коллективной работы опубликованы в журнале Molecular Phylogenetics and Evolution.
Справка
В исследовании, проведенном при поддержке Российского научного фонда, кроме сотрудников Красноярского научного центра принимали участие специалисты Института систематики и экологии животных, Пензенского госуниверситета, Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, Института биологии развития имени Н. К. Кольцова; Зоологического института, Национального медицинского исследовательского центра гематологии.