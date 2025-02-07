Ученые обнаружили в мозге механизм, который помогает преодолеть страх

Этот процесс позволил исследователям проследить, какие области мозга отвечают за подавление страха. Оказалось, что главную роль в нем играет зрительная кора и вентролатеральное геникулярное ядро. Ученые выяснили, что зрительная кора необходима для того, чтобы научиться подавлять страх, но после обучения она перестает играть ключевую роль. А геникулярное ядро— подкорковая структура мозга — хранит воспоминания об этом обучении и регулирует страховые реакции.