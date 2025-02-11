Ученые обнаружили уменьшение серого вещества в мозге алкозависимого

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Psychiatry Research. Руководителем исследования была доцент Федерального университета Сан-Паулу Изабель Кристина Сеспедес.
Исследование проводилось с участием двух групп мужчин. Одна группа состояла из 50 человек, страдавших от заболеваний, связанных с алкоголем, другая — из 50 здоровых человек. Участники прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ).
В результате исследования было установлено, что мужчины, восстанавливающиеся от алкогольной зависимости, имеют меньший объем мозговой ткани в областях, связанных с мышлением и эмоциями, по сравнению со здоровыми мужчинами. Эти изменения в структуре мозга ученые связывают с трудностями в памяти и настроении, заключили ученые.
Исследователи также выявили взаимосвязь между эмоциональными трудностями, такими как тревожность, депрессия и когнитивные трудности и уменьшением объема серого вещества в определенных областях мозга.