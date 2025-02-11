Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые обнаружили уменьшение серого вещества в мозге алкозависимого

Группа из 13 ученых университета Сан-Паулу провела исследование и нашла признаки того, что алкоголь вызывает изменения структуры мозга, а именно уменьшает объем серого вещества в областях мозга, связанных с мышлением и эмоциями, и влияет на когнитивные функции.

Источник: Reuters

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Psychiatry Research. Руководителем исследования была доцент Федерального университета Сан-Паулу Изабель Кристина Сеспедес.

Исследование проводилось с участием двух групп мужчин. Одна группа состояла из 50 человек, страдавших от заболеваний, связанных с алкоголем, другая — из 50 здоровых человек. Участники прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ).

В результате исследования было установлено, что мужчины, восстанавливающиеся от алкогольной зависимости, имеют меньший объем мозговой ткани в областях, связанных с мышлением и эмоциями, по сравнению со здоровыми мужчинами. Эти изменения в структуре мозга ученые связывают с трудностями в памяти и настроении, заключили ученые.

Исследователи также выявили взаимосвязь между эмоциональными трудностями, такими как тревожность, депрессия и когнитивные трудности и уменьшением объема серого вещества в определенных областях мозга.