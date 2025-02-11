Ученые обнаружили уменьшение серого вещества в мозге алкозависимого

В результате исследования было установлено, что мужчины, восстанавливающиеся от алкогольной зависимости, имеют меньший объем мозговой ткани в областях, связанных с мышлением и эмоциями, по сравнению со здоровыми мужчинами. Эти изменения в структуре мозга ученые связывают с трудностями в памяти и настроении, заключили ученые.