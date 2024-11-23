Ученые обнаружили средство от старения кожи в съедобных водорослях

Исследователи высушили и измельчили образцы цианобактерий, чтобы оценить свойства саклипинов. Оказалось, что соединения способствуют выработке коллагена и гиалуроновой кислоты в фибробластах кожи человека. Кроме того, саклипины ингибировали тирозиназу и подавили выработку меланина в клетках меланомы B16 у мышей.