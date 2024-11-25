Ученые обнаружили скрытую способность сердца к самовосстановлению

Результаты исследования открыли возможность разработки новых методов лечения для пациентов с серьезными сердечными заболеваниями, которые стимулируют способность сердца восстанавливаться после повреждения. Таким образом, больным не пришлось бы полагаться только на трансплантацию сердца или другие виды долгосрочной механической поддержки, отметили ученые.