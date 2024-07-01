Ученые обнаружили пустынный мох, способный выжить на Марсе

Скромный пустынный мох может оказаться ключевым фактором для зарождения жизни на Марсе. Ученые из Китая считают, что обнаруженный Syntrichia caninervis, произрастающий в Антарктиде и в пустыне Мохаве, способен противостоять марсианским условиям, включающих засуху, высокий уровень радиации и экстремальные холода.
Для изучения потенциальных возможностей мха, исследовательская команда создала среду, в которой давление, температура, газы и ультрафиолетовое излучение были такими же, как на Марсе. В итоге было обнаружено, что уникальное растение способно выжить в экстремальных условиях и быстро восстановиться после почти полного обезвоживания. Помимо прочего, мох обладает свойствами регенерации в нормальных условиях роста (до пяти лет при температуре −80°С и до 30 дней при температуре −196°С).
Выращивание наземных растений является важной частью любой долгосрочной космической миссии, потому что растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы — по сути, в воздух и пищу, необходимые людям для выживания. Пустынный мох несъедобен, но он может обеспечить другие важные услуги в космосе.
Несмотря на положительные результаты, доктор Вигер Вамелинк из Вагенингенского университета высказал опасения, в том числе по поводу того, что температура на красной планете редко поднимается выше нуля, что делает невозможным выращивание растений на открытом воздухе.
Мхи были обработаны в условиях Марса максимум на несколько дней, а затем вновь выращены в земных условиях на песке.
Тем временем, профессор Эдвард Гинан из Университета Вилланова в США, напротив, назвал результаты исследования впечатляющими.
Этот экстремально устойчивый мох может стать многообещающим растением-пионером для колонизации Марса. Нам предстоит пройти долгий путь. Но этот скромный пустынный мох дает надежду на то, что в будущем небольшие участки Марса станут пригодными для жизни человечества.
Ранее на Марсе обнаружили «каменный попкорн». Подробнее читайте в отдельной статье.
Кристина Корчанова