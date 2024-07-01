Ученые обнаружили пустынный мох, способный выжить на Марсе

Для изучения потенциальных возможностей мха, исследовательская команда создала среду, в которой давление, температура, газы и ультрафиолетовое излучение были такими же, как на Марсе. В итоге было обнаружено, что уникальное растение способно выжить в экстремальных условиях и быстро восстановиться после почти полного обезвоживания. Помимо прочего, мох обладает свойствами регенерации в нормальных условиях роста (до пяти лет при температуре −80°С и до 30 дней при температуре −196°С).