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Ученые обнаружили «пончик» в ядре Земли

Австралийские ученые нашли во внешнем ядре Земли ранее неизвестную структуру в виде пончика. По словам авторов исследования, опубликованного в журнале Science Advances, ее удалось обнаружить по замедлению сейсмических волн.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Исследовать внутреннее строение земли помогает сейсмическая томография — измерение скоростей сейсмических волн после таких событий, как землетрясения, очаги которых могут достигать 700 километров глубины.

Обычно сейсмические волны регистрируются в первые часы после подземных толчков, однако ученые в этот раз зарегистрировали сигналы гораздо позже.

Специалисты заметили, что эти волны замедляются в определенном регионе. Им оказалась структура, похожая на пончик. Она расположена параллельно плоскости экватора. Пока что точная толщина неизвестна, но ученые предполагают, что она простирается на сотни километров ниже границы мантии и ядра.

«Для ученых внешнее ядро все еще загадочное, многое предстоит выяснить. Для этого необходимо объединить усилия сейсмологии, физики минералов, геомагнетизма и геодинамики», — подчеркнул Сяолун Ма, один из авторов исследования.

Внешнее ядро состоит преимущественно из расплавленных железа и никеля. Электропроводящие массы энергично двигаются, тем самым создавая магнитное поле. Оно защищает Землю от космического излучения и помогает поддерживать жизнь на планете.

По словам ученых, дальнейшее изучение состава внешнего ядра может помочь понять поведение магнитного поля. Оно, полагают специалисты, может ослабнуть или и вовсе исчезнуть.

Также специалисты подчеркнули, что их открытие полезно и для изучения магнитных полей других планет.

Ранее ученые рассказали, что наша вселенная может иметь форму огромного пончика.