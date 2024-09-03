Ученые обнаружили «пончик» в ядре Земли

Специалисты заметили, что эти волны замедляются в определенном регионе. Им оказалась структура, похожая на пончик. Она расположена параллельно плоскости экватора. Пока что точная толщина неизвестна, но ученые предполагают, что она простирается на сотни километров ниже границы мантии и ядра.