Ученые обнаружили «пончик» в ядре Земли

Исследовать внутреннее строение земли помогает сейсмическая томография — измерение скоростей сейсмических волн после таких событий, как землетрясения, очаги которых могут достигать 700 километров глубины.
Обычно сейсмические волны регистрируются в первые часы после подземных толчков, однако ученые в этот раз зарегистрировали сигналы гораздо позже.
Специалисты заметили, что эти волны замедляются в определенном регионе. Им оказалась структура, похожая на пончик. Она расположена параллельно плоскости экватора. Пока что точная толщина неизвестна, но ученые предполагают, что она простирается на сотни километров ниже границы мантии и ядра.
«Для ученых внешнее ядро все еще загадочное, многое предстоит выяснить. Для этого необходимо объединить усилия сейсмологии, физики минералов, геомагнетизма и геодинамики», — подчеркнул Сяолун Ма, один из авторов исследования.
Внешнее ядро состоит преимущественно из расплавленных железа и никеля. Электропроводящие массы энергично двигаются, тем самым создавая магнитное поле. Оно защищает Землю от космического излучения и помогает поддерживать жизнь на планете.
По словам ученых, дальнейшее изучение состава внешнего ядра может помочь понять поведение магнитного поля. Оно, полагают специалисты, может ослабнуть или и вовсе исчезнуть.
Также специалисты подчеркнули, что их открытие полезно и для изучения магнитных полей других планет.
Ранее ученые рассказали, что наша вселенная может иметь форму огромного пончика.