Ученые обнаружили опасные последствия созвонов в Zoom

Сообщается, что при общении в реальности нейроны очень активно реагируют на возможность изучения чужих лиц, что сопровождалось синхронизацией мозговой активности. При этом отмечается, что после 50-минутного общения в видеоконференции настроение собравшихся было хуже, чем после личной встречи такой же длительности.