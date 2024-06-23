Ученые обнаружили новый вид рогатого динозавра

Группа американских ученых обнаружила новый вид рогатого динозавра весом в 5 тонн и высотой почти семь метров. Предполагается, что выявленный Lokiceratops rangiformis являлся крупнейшим центрозаврином, когда-либо живущим в Северной Америке. Ареалом его обитания были преимущественно болота, которые сейчас являются бесплодными землями штата Монтана.
Название «Lokiceratops rangiformis» динозавру дали Джозеф Сертич (Joseph Sertich), преподаватель Колорадского государственного университета, и Марк Левен (Mark Loewen), профессор Университета штата Юта. Оно было выбрано из-за показного набора изогнутых лезвиевидных рогов на задней части его «оборки» и асимметричного рога.
Сертич и Левен реконструировали голову и рога животного по костным фрагментам разного размера, найденным в 2019 году в северной Монтане.
Как только они собрали череп по кусочкам, то поняли, что перед ними новый вид динозавров — крупнейший представитель центрозавринов в Северной Америке.
В настоящее время обнаруженный скелет рогатого динозавра находится в постоянной экспозиции Музея эволюции на датском острове Лолланд, где оба автора исследования продолжают изучать его.
Ученые уже выявили, что, несмотря на устрашающий внешний вид и мощные рога, динозавр был безобидным растительноядным животным.
Мы считаем, что рога у этих динозавров были аналогичны перьям, которые птицы используют при выборе партнера или при распознавании вида.
В настоящее время продолжается изучение вида Lokiceratops rangiformis. Предполагается, что дальнейшая работа может пролить свет на знания о разнообразии и взаимосвязи в генеалогическом древе рогатых динозавров.
Тем временем в Австралии обнаружили новый вид громадных летающих ящеров, живущих 100 млн лет назад.
Кристина Корчанова