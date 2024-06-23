Ученые обнаружили новый вид рогатого динозавра

Группа американских ученых обнаружила новый вид рогатого динозавра весом в 5 тонн и высотой почти семь метров. Предполагается, что выявленный Lokiceratops rangiformis являлся крупнейшим центрозаврином, когда-либо живущим в Северной Америке. Ареалом его обитания были преимущественно болота, которые сейчас являются бесплодными землями штата Монтана.