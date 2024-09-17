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Ученые обнаружили новый вид ос, напоминающих «Чужого»

В США ученые нашли ранее неизвестный вид ос-паразитов, которые откладывают свои яйца внутрь живых плодовых мушек. Потом личинки вырываются из брюшек насекомых, как ксеноморфы в фильмах франшизы «Чужой».

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Мэтью Баллингер

Как пишет Live Science, новый вид назвали Syntretus perlmani. Ее зафиксировали в марте 2023 года. Тогда ученые проверяли плодовых мушек на наличие паразитических червей. В брюшке одной из мух обнаружили личинку осы. Впечатленные ученые начали эксперимент, в рамках которого открытие подтвердилось.

Ведущий автор исследования, биолог Логан Мур рассказал, что самка Syntretus perlmani с помощью жала пронизывает брюшко мухи и откладывает яйца, из которых вылупляются личинки ос.

«Она фактически вылезает из бока мухи. И ужас в том, что после этого муха обычно остается живой в течение нескольких часов», — подчеркнул Мур.

Личинка растет внутри носителя порядка 18 дней. Покинув муху, зрелые личинки осы закапываются в любой субстрат, который найдут поблизости. Затем они переходят в стадию кокона примерно на 23 дня. После этого личинки превращаются во взрослых особей.

Заражению ос-паразитов подвержены и другие мухи, кроме плодовых. Так, Syntretus perlmani уже нашли в нескольких американских штатах.

Исследователи отмечают, что в науке это первая оса, которая заражает взрослых мушек-дрозофил. Ранее было известно о существовании некоторых видов ос, которые нападают на мух, но в более уязвимом состоянии, на стадии куколок.

В мире довольно много загадочных существ. Например, недавно ученые выяснили, что на планете есть животное с двумя языками.