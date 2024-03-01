Ученые обнаружили новый вид морских слизней у берегов Англии

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«Исследователи сделали волнительное открытие в водах у юго-западного побережья Англии. Учёные из центра научных исследований в области охраны окружающей среды, рыболовства и аквакультуры (CEFAS) и Кадисского университета, Испания идентифицировали новый вид морских слизней, названный Pleurobranchaea Britannica», — сказано в документе.
Образцы нового вида слизней были собраны во время плановых исследований ещё в 2018 и 2019 годах, первоначально они были отнесены к уже известному виду морских слизней из рода Pleurobranchaea. Однако учитывая, что эти существа обитают в более южных водах и ранее никогда не были замечены у берегов Великобритании, у ученых возникли вопросы по поводу принадлежности собранных слизней. Находка была направлена исследователям в Испании, которые сообщили о том, что найденные слизни являются новым видом.
Учёные полагают, что этот вид может потенциально обитать в водах Испании, Португалии, Франции и к юго-западу от пролива Ла-Манш, говорится в пресс-релизе.