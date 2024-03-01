Ученые обнаружили новый вид морских слизней у берегов Англии

Образцы нового вида слизней были собраны во время плановых исследований ещё в 2018 и 2019 годах, первоначально они были отнесены к уже известному виду морских слизней из рода Pleurobranchaea. Однако учитывая, что эти существа обитают в более южных водах и ранее никогда не были замечены у берегов Великобритании, у ученых возникли вопросы по поводу принадлежности собранных слизней. Находка была направлена исследователям в Испании, которые сообщили о том, что найденные слизни являются новым видом.